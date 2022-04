Kdo jsou velitelé masakrů: ruský "řezník z Mariupolu" odhalil krutost na nahrávce

Vraždění civilistů v Buči a krvavé obléhání strategického přístavu Mariupol. Utrpení Ukrajinců v těchto dvou městech mají na svědomí elitní ruští velitelé, jednomu z nich loni požehnal pravoslavný kněz. Další v odposleších odhalil svou krutost.

Když ukrajinské jednotky opět získaly kontrolu nad městem Buča nedaleko Kyjeva, našly masové hroby, zabité civilisty se zavázanýma rukama, těla se stopami po mučení a sexuálním násilí. Ukrajinské úřady uvádí, že zde ruské jednotky zavraždily nejméně 340 nevinných lidí.

Za masakr v Buči, který prezident Volodymyr Zelenskyj označil jako genocidu, je podle ukrajinské skupiny InformNapalm zodpovědný podplukovník Azatbek Omurbekov, velitel 64. motorizované brigády. Jeho identitu dobrovolníci odhalili z veřejných zdrojů. Spolu s jeho fotografií a jménem zveřejnili také jeho adresu, e-mail a telefonní číslo.

Omurbekov se narodil přibližně před 40 lety ve městě Chabarovsk na ruském Dálném východě nedaleko hranic s Čínou. Na výložkách nosí dvě podplukovnické hvězdy a v roce 2014 dostal medaili za vynikající službu. Předával mu ji Dmitrij Bulgakov, náměstek ruského ministra obrany, popisuje britský deník The Times.

V listopadu dostal požehnání od kněze v rodném Chabarovsku. V čele ruské pravoslavné církve stojí patriarcha Kirill, který je hlasitým podporovatelem ruského prezidenta Vladimira Putina. Po ceremonii měl Omurbekov proslov, ve kterém tvrdil, že zbraně nejsou to nejdůležitější. "Historie ukáže, že většinu našich bitev bojujeme naší duší," řekl. "S požehnáním od Všemohoucího věříme, že dosáhneme stejných věcí jako naši předci," dodal.

Dobrovolnická skupina zveřejnila kromě jeho snímku také fotky dalších vojáků, kteří s ním měli sloužit a podílet se na vraždění. Všichni, kteří byli skupinou InformNapalm identifikováni, zodpovědnost odmítli. "Já a moji kolegové, se kterými jsem sloužil od roku 2014, jsme byli obvinění z válečných zločinů na Ukrajině. Jsem jenom obyčejný občan Ruska. Nejsem voják. Nikdy jsem se nezúčastnil žádné vojenské operace," napsal podle listu The Times na sociální sítě jeden z nich.

"Lidé říkají, že jsem byl zapojený do války na Ukrajině a zabil jsem lidi včetně dětí - to jsou všechno lži. Nemáte jediný důkaz, že jsem toho byl součástí," dodal další voják.

Mezinárodní právo uvádí, že za případné zločiny jednotky je zodpovědný její velitel. Mezinárodní trestní tribunál na něj proto může vydat zatykač, britský bulvární deník Daily Mail ale uvádí, že není pravděpodobné, že by ho Rusko ke stíhání vydalo. Pokud by ale Omurbekov cestoval, mohl by být zatčen v zahraničí, vysvětluje list.

Generál zodpovědný za zvěrstva

V sevření ruských jednotek je už několik týdnů Mariupol na pobřeží Azovského moře. Ty brání nejen vzniku bezpečných evakuačních koridorů, ale také příjezdu humanitární pomoci. Ve městě v otřesných podmínkách stále zůstává mezi sto až dvě stě tisíci lidmi, dlouhodobě bez přístupu k pitné vodě, jídlu a lékařské pomoci. Po ruském ostřelování jsou téměř všechny domy zničené.

Obléhání Mariupolu vede generálplukovník Michail Mizincev. Podle ukrajinských zdrojů je tím, kdo nařídil bombardování dětské nemocnice a porodnice a také divadla, kde se ukrývaly stovky lidí, převážně žen a dětí. "Je to on, kdo ničí Mariupol, stejně jako ničil syrská města," cituje The Times mluvčího oděského vojenského ústředí Serhije Bratčuka. Ruská intervence v Sýrii, na které se Mizincev významně podílel, za sebou zanechala nejméně 1700 mrtvých civilistů včetně 200 dětí.

Devětapadesátiletý voják, kterému se nyní přezdívá "řezník z Mariupolu", se narodil v malé vesnici Averinskaja, ležící přibližně 650 kilometrů od Moskvy. V Kyjevě vystudoval vojenskou školu a poté sloužil v sovětské armádě ve východním Německu. Po pádu Sovětského svazu se přesunul na Kavkaz a od roku 2003 stál v čele plánování vojenských operací. Přední expert na Rusko Mark Galeotti vysvětluje, že podobně postavených velitelů je několik a Mizincevova pozice není tak vysoká.

Bližší informace o jeho životě nejsou k dispozici. Jak vysvětluje ruský investigativní novinář Andrej Soldatov, ani to není překvapivé - o většině ruských generálů se toho moc neví. "V Rusku se nejedná o velké jméno," hodnotí pro deník The Washington Post Mizincevovu pozici v kremelské hierarchii.

Jedna z mála známých věcí o Mizincevovi je jeho krutost. V odposleších, které nedávno získaly ukrajinské bezpečností složky, mluví o vojákovi z vlastní jednotky s nevhodnou uniformou. "Proč ještě nemá pocuchaný obličej? Proč nebyly jeho uši uříznuty? Proč nekulhá?" cituje z odposlechu The Times.

Na Mizinceva už uvalila Velká Británie a Austrálie sankce. "Je známý používáním zavrženíhodných taktik, včetně ostřelování civilních center v Aleppu v letech 2015 a 2016 a nyní v Mariupolu, kde jsou na ukrajinském lidu páchána zvěrstva," uvádí Londýn podle agentury ČTK.

Video: Odposlechnuté ruské hovory z fronty