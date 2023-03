Režisér dokumentu o Kuciakovi: Ve filmu mapuju nájemnou vraždu i korupci na Slovensku

V únoru uplynulo pět let od nájemné vraždy mladého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Festival dokumentárních filmů Jeden svět představí 23. března snímek Kuciak: Vražda novináře, ve kterém americký režisér Matt Sarnecki rekonstruuje příběh, který v roce 2018 otřásl Slovenskem.

Trailer k filmu Kuciak: Vražda novináře (The Killing of a Journalist) | Video: Organized Crime and Corruption Reporting Project