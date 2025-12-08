Revoluční nabídka Evropanům. Meta slibuje méně cílené reklamy na sítích

Rozhodnutí je v souladu se zákonem EU o digitálních trzích (DMA). Informovala o tom dnes Evropská komise. Novou možnost méně personalizované reklamy by firma měla představit uživatelům v lednu 2026.
Podle EK budou mít lidé na platformách na výběr mezi sdílením veškerých svých dat a přijímáním plně personalizované reklamy, nebo omezenějším sdílením údajů, jehož výsledkem bude menší přizpůsobení reklamního obsahu. Bude to poprvé, kdy Meta na svých sociálních sítích tuto možnost nabídne.
Rozhodnutí je výsledkem intenzivních jednání mezi EK a firmou Meta poté, co komise v dubnu 2025 shledala, že Meta porušila DMA. EK tehdy udělila Metě pokutu 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč).
Na podzim roku 2023 Meta představila model "pay or consent" (zaplať, nebo souhlas). Podle tohoto modelu měli uživatelé sítí Facebook a Instagram v EU na výběr mezi souhlasem s kombinací osobních údajů pro personalizovanou reklamu a platbou měsíčního předplatného za službu bez reklam. Komise ale zjistila, že tento model není v souladu s předpisem DMA, společnost Meta by ho proto měla změnit.
Společnost Meta provozuje řadu populárních sociálních sítí a komunikačních služeb, jako Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger a Threads. Reklama je hlavním zdrojem jejích příjmů, většina výnosů pochází z reklamních aktivit napříč platformami. V roce 2024 její výnosy činily 164,5 miliardy USD (3,4 bilionu Kč).