"Revoluční gardy jsou mafiánská chobotnice." Expertka odhaduje "trvanlivost" režimu

Představa amerického prezidenta Donalda Trumpa, že po konci bombardování Íránci svrhnou stávající režim, je naivní. V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou to tvrdí expertka na Írán z Karlovy univerzity Zuzana Kříhová.
„Smrt Alího Chameneího Íránci v sobotu oslavovali. Druhý den hned zase smutnili, protože nastala vlna bombardování. Takže my teď nevíme, jak se změnil názor Íránců, kteří třeba sobotní útoky podporovali,“ popisuje expertka ve Spotlightu Aktuálně.
Připomíná přitom, že současné bombardování země je výrazně silnější než při loňské tzv. dvanáctidenní válce s Izraelem.
„Írán je sice republika, ale všechny klíčové instituce podléhají nejvyššímu vůdci a strukturám kolem něj. Nejvyšší vůdce vlastně kontroluje veškerou armádu, veškeré soudy, veškerá média a zodpovídá se v podstatě jedině Bohu,“ dodává. Právě proto podle ní nelze čekat, že by režim padl rychle nebo bez chaosu.
Velkou roli hrají zejména Islámské revoluční gardy, které podle Kříhové disponují rozsáhlou infrastrukturou včetně podzemních tunelů a zásob zbraní. „Je to taková mafiánská chobotnice. I kdyby režim padl, zbavit se těchto struktur bude velmi těžké,“ upozorňuje.
Íránská společnost je podle ní navíc hluboce rozdělená. Část obyvatel po letech represí vítá tlak na režim zvenčí, jiní se obávají, že bombardování zemi zničí a přivede ji k občanské válce. „Mnoho lidí říká: tenhle režim nechceme. Ale zároveň říkají: tohle také nechceme,“ popisuje atmosféru v zemi.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:29–05:15 Skončí válka dřív než íránský režim? Jak pevné jsou struktury islámské republiky po smrti nejvyššího vůdce? A může režim padnout rychle, jak někteří očekávají?
05:15–12:01 Jakou podporu má dnes režim mezi Íránci? Proč část lidí po smrti Chameneího slavila a jiní naopak mluvili o pomstě? A jak bombardování změnilo náladu ve společnosti?
12:01–18:55 Jak silnou moc mají revoluční gardy? Co znamená jejich hluboké prorůstání do politiky, bezpečnostních struktur i ekonomiky? A může režim přežít i v případě ztráty centrální moci?
18:55–27:13 Jakou roli mohou sehrát etnické menšiny – Kurdové, Balúčové nebo Arabové? Hrozí Íránu v případě oslabení režimu rozpad nebo občanská válka?
27:13–35:34 Kdo by mohl převzít moc po případném pádu režimu? Existuje vůbec uvnitř země politická alternativa? A proč by bez přechodné fáze mohl následovat chaos?