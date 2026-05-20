Čína je ochotna obnovit zdravé vztahy s Českem, vzkázal mluvčí tamní diplomacie

Peking je ochoten co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje, řekl ve středu podle agentury Reuters mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Bližší podrobnosti nejsou známy.
Český ministr zahraničí Petr Macinka oznámil záměr obnovit standardní úroveň vztahů s Čínou již na začátku letošního roku.
V minulosti Peking často kritizoval Česko kvůli údajnému porušování principu jedné Číny, mimo jiné v souvislosti s návštěvami českých politiků na Tchaj-wanu či s loňskou návštěvou prezidenta Petra Pavla u dalajlamy při příležitosti jeho 90. narozenin.
Česká vláda minulý měsíc odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí vlády zdůvodnil ekonomickými zájmy Česka v pevninské Číně, která považuje tento ostrovní stát za své území. Proti tomu se předseda Senátu ohradil s tím, že tchajwanské investice v Česku jsou vyšší a hodnotnější než ty čínské. Macinka však uvedl, že Tchaj-wan není pro český export příliš významným trhem.
Babiš minulý měsíc zároveň avizoval, že jeho vláda nebude dělat hodnotovou zahraniční politiku, nýbrž pragmatickou. Podle něj hodnotová politika Česku nic nepřinesla.
Prezident Pavel poté prohlásil, že spolupráce s Tchaj-wanem nevylučuje udržování korektních vztahů s Čínou. Česko je podle prezidenta suverénní stát a nemělo by si nechat od nikoho diktovat, s kým smí či nesmí spolupracovat. Čína v minulosti kritizovala Pavla za návštěvu dalajlamy loni 27. července. Podle Pekingu tím český prezident poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny.
Vystrčil byl jedním z českých politiků, kteří již jednou Tchaj-wan navštívili, a to v září 2020 za doprovodu zástupců 36 českých firem. V reakci na rozhodnutí vlády mu neposkytnout vládní letoun Vystrčil oznámil, že senátní delegace spolu s ním poletí na Tchaj-wan běžnou linkou z Prahy do Tchaj-peje. Cestu plánuje uskutečnit na přelomu května a června.
