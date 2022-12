Byl tu i Vystrčil. Restaurace na Tchaj-wanu láká na české pivo a česnečku

Úzká ulice lemovaná desítkami zaparkovaných skútrů se sice nachází v centru tchajwanského hlavního města Tchaj-peje, ale je v ní naprostý klid. Od hlavní silnice ji dělí několik desítek metrů a až v dálce se vypínají mrakodrapy. Místní sem ale kvůli klidu nechodí. Spíš tu vyhledávají Divadlo, jedinou českou restauraci na Tchaj-wanu.

Od zvláštní zpravodajky - Cedule s názvem restaurace vyčnívá mezi ostatními reklamami, které jsou v čínštině. Nápis Divadlo zve k návštěvě od roku 2018, kdy restauraci založil Čech Karel Picha. Jak ale v potemnělém podniku s pár stoly vysvětluje, "neoficiální český dům" vznikl spíš náhodou.

"Odešel jsem z reklamní agentury a chtěl jsem udělat něco svého," říká designér, který se i nadále živí reklamou nebo natáčením. Na Tchaj-wanu žije šest let. "Nejsem podnikatel, ale chtěl jsem mít svoji svobodu."

Picha před lety navrhl přízemí domu, ve kterém bydlí, a následně zkusil otevřít restauraci nabízející české pokrmy a nápoje. Velké naděje na úspěch si však nedával.

Trvale usídlených Čechů podle odhadů České ekonomické a kulturní kanceláře Taipei, de facto českého zastupitelského úřadu, žije na celém východoasijském ostrově přibližně sto. Přesné číslo úřad nemá, protože se lidé nemusí nikam nahlašovat, jak vysvětluje zastupitel David Steinke. Picha se proto od začátku musel spoléhat na místní konzumenty.

Těm kromě českých piv, tedy točené plzně a lahvového budvaru, nabízí i tradiční české pokrmy: svíčkovou, česnečku, smažený sýr nebo nakládaný hermelín. Ve zdejší kuchyni je vaří tchajwanský a barmský personál, který nikdy dřív česká jídla neochutnal. Přesto se velmi podobají těm z českých restaurací.

Důvodem jsou přesné recepty, které Picha vypracoval, obsahující například i takové detaily, jako kolik soli a pepře do jídla přidat nebo jak pokrm servírovat na talíř. "Jsem hodně přísný na to, když někdo začne experimentovat a být kreativní. Musí to udělat přesně podle návodu," dodává.

Pivo pro Miloše Vystrčila

Česko zde reprezentují také obrazy bývalých prezidentů Tomáše G. Masaryka a Václava Havla a v podniku se koná promítání filmů Karla Zemana. Nápojové lístky nabízejí "české drinky": Becherovku s tonikem, červené víno s Coca-Colou nebo Silvestr. Picha vysvětluje, že poslední jmenovaný pil s kamarády na Nový rok v Praze, obsahuje prý Becherovku a mléko.

Divadlo si nakonec své "publikum" našlo a dnes tvoří Tchajwanci až 90 procent zákazníků. Místní nejsou, na rozdíl od jiných asijských národů, velcí pijáci alkoholu, takže si většinou dají jen jeden drink.

Často sem ale chodí za jídlem. "Jídlo je pro ně zajímavé, všechno je tady o jídle," přibližuje Picha tchajwanskou kulturu. Nejoblíbenějším pokrmem je prý mezi domorodci česnečka a tatarák. "Rádi experimentují," dodává majitel. Češi si pak nejčastěji objednávají smažený sýr a pivo.

Další část zákazníků do Divadla nalákala politika, především zlepšující se vztahy s Českem. "Jedna paní nám poslala 500 tchajwanských dolarů s tím, že až sem přijde Miloš Vystrčil, chce ho pozvat na pivo," vypráví Picha o případu, kdy na ostrov přijel před dvěma lety předseda českého Senátu.

Ten restauraci nakonec opravdu navštívil, stejně jako většina českých delegací v posledních letech. "Když přijela nějaká delegace, tak byla většinou v Divadle," potvrzuje Picha.

Restaurace je nakonec tak oblíbená, že Picha ji otevřel i po půl roce, kdy musela být zavřená kvůli pandemii koronaviru. "Kdybych se musel rozhodnout, klidně bych ji obětoval. Není to něco, o čem jsem celý život snil. Ale má velký ohlas a beru ji jako službu," uzavírá.

Video: Předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupil v tchajwanském parlamentu (1. 9. 2020)