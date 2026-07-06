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Zahraničí

„Řešení války je blíž, než si lidé myslí,“ řekl Trump. Mluvil s Putinem, prý je pod tlakem

ČTK,Zahraničí

Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat tento týden v Ankaře, dodal podle agentury Reuters.

Trump Opening Bells
Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl „velmi dobrý telefonát“ se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem.Foto: AP – Mark Schiefelbein
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Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl "velmi dobrý telefonát" se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. "Jednáme a uvidíme, zda to dokážeme ukončit," řekl Trump s odkazem na konflikt, který před více než čtyřmi lety rozpoutalo na Putinův příkaz Rusko vpádem do sousední země.

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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes novinářům řekl, že se Putin a Trump ve víkendovém telefonickém rozhovoru dohodli, že si znovu promluví "v blízké době". To by mohlo podle Reuters znamenat, že se jejich další telefonát uskuteční už během summitu NATO nebo krátce po něm.

Trump se chystá ve středu na summitu setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, sdělil v neděli Reuters vysoce postavený americký představitel. Cílem tohoto setkání má být podle něj znovu vyvinout tlak na ukončení války. Trump po rozhovoru se Zelenským pravděpodobně naváže kontakt s Putinem, dodal týž představitel.

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Peskov dnes na dotaz v tomto smyslu potvrdil, že se Trump s Putinem shodli, že v blízké době zůstanou v kontaktu. Prohlásil také, že Trump dlouhodobě zaujímá ke konfliktu na Ukrajině "poměrně konzistentní postoj".

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"Všechny ty výmysly o tom, že prý mění své názory jako větrná korouhev, jsou samozřejmě nepravdivé. Je pevný v názorech a má jasnou představu o tom, co se děje. Ale co je nejdůležitější, je otevřený naslouchat informacím, které mu sděluje Putin," uvedl mluvčí Kremlu.

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"Daří se mu docela dobře. Musíte mu přiznat, že je odvážný," Trump více jak rok po nechvalně proslulém setkání v Oválné pracovně otočil a začal chválit Zelenského. | Video: @BohuslavskaKate
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