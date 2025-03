"Trump bojuje za mír." Katastrofa, namítají jiní. Páteční hádka rozdělila republikány

Zatímco američtí demokraté téměř jednohlasně odsoudili chování amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vance po páteční schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ne všichni republikáni se po hádce v Oválné pracovně Bílého domu postavili za Trumpa. Podle některých utrpěly obě strany a těžit z této diplomatické roztržky nyní může jen ruský prezident Vladimir Putin.

Trump se pohádal se Zelenským v Bílém domě | Video: Associated Press

Za "katastrofu" označil páteční hádku v Oválné pracovně republikánský kongresman Mike Lawler, který zdůraznil, že taková horká výměna názorů se má odehrávat za zavřenými dveřmi. Podle něj to bylo diplomaticky krátkozraké pohádat se v přímém přenosu a uškodí to dalším jednáním. "Bohužel jediným vítězem je teď Vladimir Putin," dodal Lawler.

Proti Trumpovi se postavil republikánský kongresman Don Bacon. "Ukrajina chce nezávislost, svobodný trh a vládu práva. Chce být součástí Západu. Rusko nenávidí nás i naše západní hodnoty," napsal serveru Axios Bacon a pátek označil za "špatný den pro americkou zahraniční politiku".

Na nejednotný postoj republikánů upozornil server Axios. Naopak za Trumpa a Vance se postavil druhý nejvýše postavený republikán ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise. Na sociální síti X uvedl, že Trump bojuje za mír a je jediný, kdo dokáže přimět Rusko jednat o "seriózní a trvalé mírové dohodě".

Nejostřeji z republikánů se proti Zelenskému vyjádřil vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který v rozhovoru s televizí Fox New řekl, že Zelenskyj musí zásadně změnit svůj přístup, nebo odstoupit. Podle Grahama by se měl lídr Ukrajiny při první příležitosti omluvit a říct, že "to podělal".

"Už ani penny," napsal republikánský senátor Roger Marshall na síti X s odkazem na další americkou pomoc Ukrajině a zveřejnil k tomu videozáznam z páteční schůzky v Oválné pracovně.

Demokraté se Zelenského zastali. "Trump a Vance dělají Putinovu špinavou práci…demokraté v Senátu nikdy nepřestanou bojovat za svobodu a demokracii," napsal na síti X lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer. Za "trapné" a "ostudné" označil Trumpovo a Vanceovo chování při páteční schůzce demokratický člen Sněmovny reprezentantů Jesús "Chuy" García.

Zelenskyj letěl v pátek do Washingtonu kvůli dohodě, která by USA zajistila podíl na ukrajinském nerostném bohatství a kompenzovala podle Trumpa Spojeným státům dosavadní pomoc Kyjevu v obraně proti Rusku. Zelenskyj výměnou za to požaduje od USA bezpečnostní záruky a pak je ochoten jednat s Ruskem o míru.

Schůzka v Oválné pracovně v pátek přerostla v hádku. Trump i Vance zdůrazňovali, že ukrajinské vedení se musí soustředit na diplomacii, aby ukončilo "destrukci" své země a že pro dojednání míru je potřeba vystupovat vstřícně vůči Putinovi. Trump křičel, že si ukrajinský prezident zahrává se třetí světovou válkou, a spolu s Vancem označili chování Zelenského za neuctivé a vytkli mu, že není dost vděčný za americkou pomoc.

Video: Popelavý Zelenskyj, velvyslankyně na omdlení. Nevěřil jsem, co se u Trumpa děje, říká Zrno (28. 2. 2025)