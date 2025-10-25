Zahraničí

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory
Vinař Simone z vinařství Indomiti spolu s brigádníky sklízí hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025.
Samuele, sládek pivovaru Lucky Brews v italské Vicenze, držící v ruce český ležák pojmenovaný "Praha 12". 12. září 2025.
Simone si vinici pronajal teprve nedávno, původní majitel totiž zemřel. Část vinice produkuje americkou odrůdu hroznů, která je podle něj neprodejná a nejspíš ji vytrhá.
Jedna z vinic po cestě k té, kde sklízí Simone. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Itálie je známá kvalitním vínem, v posledních letech se v rámci "řemeslné revoluce" zvýšil také počet malých pivovarů. Přestože vinař a pivovarníci, se kterými reportér Aktuálně.cz mluvil, tlačí na kvalitu a snaží se dělat rozmanité a zajímavé speciality, prodej vína i alkoholu v zemi klesá. Prý za tím stojí nižší zájem o alkohol ze strany mladých lidí, pokles spotřeby každopádně potvrzují data.

Jen několik kilometrů od historického města Vicenza žije vinař Simone. Když mu bylo 18, odjel na Nový Zéland, kde podle svých slov prozřel. "Chtěl jsem v životě něco dělat, ale nevěděl jsem přesně co. Tak jsem přemýšlel o vinařství, o filmařině, antropologii… Nakonec jsem si vybral vinařství a enologii," popisuje v polovině září na jedné ze svých vinic, zatímco stříhá hrozny a spolu s brigádníky je hází do bedny.

Vinař Simone z vinařství Indomiti spolu s brigádníky sklízí hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025.
Vinař Simone z vinařství Indomiti spolu s brigádníky sklízí hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Simone je v regionu jenom jedním z mnoha, kteří se rozhodli živit zpracováním hroznů, kvašením z nich získané šťávy a následným tvořením prastarého nápoje - první zmínky o víně pocházejí z Gruzie z období zhruba šest tisíc let před naším letopočtem. Od ostatních se ale liší tím, že jej dělá tradičně netradičním způsobem. Nepoužívá totiž žádnou chemii k ošetření hroznů a víno nefiltruje ani nečeří, na spodu jeho lahví je tak lehký zákal.

Související

Lidé přestávají pít víno, loni byla světová spotřeba nejslabší za více než 60 let

Obec Mikulov, víno, cestovní ruch, vinařství

"Odpovídá to mé etice, mému způsobu vidění světa. Nepoužívám kvasinky, prostě čekám, jak to příroda udělá spontánně," vysvětluje s tím, že spíš než plísně mu způsobuje problémy divoká zvěř a hmyz. Na jeho vinicích jsou hlavně místní odrůdy, plánuje ale experimenty s takzvanými PIWI odrůdami, které by měly být rezistentní vůči chorobám, kromě klasických nerezových tanků jeho víno zraje v dubových sudech či v tradičních hliněných nádobách.

I přes to, že jeho naturální vína zapadají do moderních gastronomických trendů, má problém: lidé o víno přestávají jevit zájem. Podle dat Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) loni vinaři prodali globálně nejméně vína od roku 1961, celosvětový prodej se meziročně snížil o 3,3 procenta na 214,2 milionu hektolitrů.

Vinice, kterou si vinař Simone pronajímá a kde pěstuje hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025.
Vinice, kterou si vinař Simone pronajímá a kde pěstuje hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Český ležák v srdci Itálie

Nižší zájem o alkohol není problém jen vinařů, bojuje s ním i pivovar Lucky Brews ve zmíněném městě Vicenza. "Před časem prodávat pivo ve vinném regionu nebylo tak těžké, řemeslné pivo bylo pro mnoho lidí novým způsobem života," popisuje jeden ze tří majitelů pivovaru a sládek Samuele.

Jeho kolega Massimo dodává, že mladí lidé míň pijí a že zatímco před pandemií koronaviru všichni chodili zkoušet jejich svrchně kvašená speciální piva, poslední dobou lidí ubývá. Navzdory kvalitě a úspěchům v italských i mezinárodních pivních soutěžích.

Samuele, sládek pivovaru Lucky Brews v italské Vicenze, držící v ruce český ležák pojmenovaný "Praha 12". 12. září 2025.
Samuele, sládek pivovaru Lucky Brews v italské Vicenze, držící v ruce český ležák pojmenovaný "Praha 12". 12. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

A stejně jako v případě Simoneho vinařství i prohlášení lidí z pivovaru potvrzují neúprosná data. V roce 2023 pivovarníci podle dat AssoBirra zaznamenali pětiprocentní pokles konzumace piva. A podobně jako Simone se musí spoléhat na export netradičních specialit - v případě pivovaru tak český ležák z českých surovin.

"Můj sen byl otevřít pivovar a prodávat jedno z nejlepších piv, které si sami budeme vařit. Pak jsme si řekli, že bychom chtěli zkusit i český ležák," říká sládek Samuele. Jenže nebyl nějak zvlášť dobrý," líčí muž. Ten se spolu se svým kolegou Massimem, jenž v minulosti žil několik let v Česku, jednou potkal se sládkem z jednoho českého minipivovaru.

Související

Sladké víno z Lotyšska přežije i polární zimu. Vinic na severu s oteplováním přibývá

Lotyšsko, bar, víno
10 fotografií

"Řekl nám, že abys udělal nejlepší české pivo, musíš použít suroviny z Česka. Jeli jsme za ním, začali jsme spolupracovat, dozvěděli jsme se o technikách a ingrediencích," říká. 

Do Česka jej ale nejspíš vyvážet neplánují. "S našimi cenami by asi u vás neměl ležák moc úspěch, stojí asi dvakrát tolik, než je cena piva v Praze," směje se Samuele.

Související

Putin proměnil peníze ve víno. Hodnota jeho vinařství dosahuje neuvěřitelných rozměrů

Putin, víno, sklenice, vinařství
Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Kritička EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku znají vítěze

Kritička EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku znají vítěze

"Narazí na masivní odpor." Sousední země ve varu kvůli hraničním kontrolám

"Narazí na masivní odpor." Sousední země ve varu kvůli hraničním kontrolám
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Itálie zajímavosti auto alkohol reportáž víno vinařství

Právě se děje

před 15 minutami
Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů, se nezúčastní akce Víkend s legendou, na kterou měl přijet 22. až 23. listopadu do Prahy.
Aktualizováno před 25 minutami
Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády.
před 34 minutami
"Trochu jsme vtipkovali." Zloději z Louvru použili zdviž, výrobce z toho má reklamu

"Trochu jsme vtipkovali." Zloději z Louvru použili zdviž, výrobce z toho má reklamu

Firma Böcker zase jednou ukázala, že nic jako špatná publicita neexistuje.
Aktualizováno před 38 minutami
Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Teroristé pobývají v hotelu s nic netušícími západním turisty a mohou se volně pohybovat.
před 1 hodinou

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory
Prohlédnout si 14 fotografií
Vinař Simone z vinařství Indomiti spolu s brigádníky sklízí hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025.
Samuele, sládek pivovaru Lucky Brews v italské Vicenze, držící v ruce český ležák pojmenovaný "Praha 12". 12. září 2025.
před 1 hodinou
Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Kniha Michala Viewegha Laškování a skalpování vypráví o víně a o tom, co může alkohol udělat s mezilidskými vztahy. Je také o české politice.
Aktualizováno před 2 hodinami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy