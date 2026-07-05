Renty slovenských expolitiků odolaly, referendum neplatí. Přišlo minimum lidí

Sobotní referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je kvůli nízké účasti neplatné. Řekl to předseda státní volební komise Eduard Burda. V referendu hlasovalo jen 16,13 procenta voličů. Jde druhou nejnižší účast ze všech deseti dosavadních celostátních lidových hlasování na Slovensku.
Kvůli platnosti referenda je podle slovenské ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.
Poslední referendum vyvolala petice s podpisy občanů, které sbírala neparlamentní strana Demokraté bývalého ministra obrany Jaroslava Nadě. Klíčovou navrhovanou otázku, a to o předčasných volbách, prezident Peter Pellegrini při vyhlášení referenda odmítl. Hlava státu krok zdůvodnila tím, že otázka, která by měla vyústit v konání nových voleb, není v souladu se slovenskou ústavou a s dřívějším rozhodnutím slovenského ústavního soudu.
Zhruba devět z deseti hlasujících v sobotním referendu podpořilo návrh na zrušení doživotní renty pro některé další politiky po skončení výkonu ústavní funkce, jak to předloni prosadila současná vládní koalice premiéra Roberta Fica. Podmínky pro přiznání této renty by nově splnil jen Fico.
V referendu voliči nerozhodovali o případném zrušení doživotní odměny pro bývalé prezidenty, kterou jim stát vyplácí už léta.
Přibližně 92 procent hlasujících se v referendu vyslovilo pro obnovení elitních složek prokuratury a policie. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 v rámci rozsáhlých změn v trestním právu zrušila úřad speciální prokuratury, který v minulosti vykonával dozor například nad vyšetřováním kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie. Za nynější vlády zanikla i speciální jednotka policie NAKA, která vedla také uvedená vyšetřování a kterou nahradila jiná policejní složka.
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