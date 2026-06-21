Renovace zrcadlového jezírka se nepovedla, barva se loupe. Trump to přičítá vandalům

Zrcadlové jezírko Lincolnova památníku ve Washingtonu, které nedávno nechal americký prezident Donald Trump natřít modrou barvou, se bude kvůli nové opravě nejspíš muset opět vypustit. Trump to v noci na neděli uvedl na své síti Truth Social a potíže s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění rychle zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku.
Trump tvrdí, že vandalové jezírko poničili noži a litím agresivních chemikálií. Také uvedl, že vodní plocha po dokončení jím nařízené rekonstrukce svou krásou předčila i podobu z roku 1922, kdy bylo jezírko zřízeno. „Co tihle strašní vandalové udělali, je opravdovou urážkou prezidentů George Washingtona a Abrahama Lincolna a podle toho by se s nimi mělo zacházet,“ uvedl. V předchozím příspěvku žádal pro vandaly tresty ve výši několika let ve vězení.
Trump rovněž informoval, že policisté a správa parků zadrželi několik lidí kvůli vandalismu. Jedním ze zadržených byl někdejší olympionik David Hearn. Hearn, kterému je 67 let, řekl agentuře AP, že se u jezírka zastavil během cyklistické vyjížďky, aby se podíval, jak to vypadá. Uvedl, že se krátce dotkl jednoho odlupujícího se kusu, který byl stále připevněn ke stěně jezírka. Následně ho pustil, když ho k tomu pracovník parku vyzval. Doplnil, že ho následně pět hodin zadržovali vojáci Národní gardy a parkoví policisté, než ho v pátek pozdě večer propustili.
„Jsem zvědavý občan,“ řekl Hearn. „Sáhl jsem na to, abych zjistil, jaké to je. Bylo to velmi gumové,“ uvedl. Dodal, že nyní kvůli tomu dostal na příští měsíc předvolání k soudu.
Trumpovi příznivci už krátce po natření jezírka spekulovali na sociálních sítích o možné sabotáži, za kterou stojí demokraté. Zdůvodňovali tak rychlé zezelenání vody. Média nicméně poznamenávala, že řasy jsou dlouhodobým problémem této mělké vodní plochy.
Trump dříve kritizoval předchozí rekonstrukci za někdejšího prezidenta Baracka Obamy, která podle něj byla s 34 miliony dolarů (717 milionů korun) drahá a nezdařená. Nynější cenu opravy, která podle něj vyřešila úniky vody, odhadoval na 1,5 až dva miliony dolarů. Podle federálních záznamů ale stála nakonec 14 milionů dolarů (295 milionů korun). Nynější opravu také Trump zdůvodňoval letošními oslavami 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti.
Modrá barva použitá k natření dna vyvolala kritiku části veřejnosti i některých památkářů. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce. S kritikou se také setkalo rozhodnutí ministerstva vnitra zadat zakázku bez výběrového řízení firmě Atlantic Industrial Coatings ze státu Virginie, která prováděla opravy bazénů v Trumpově golfovém klubu v tomto státě, dodal The Hill.
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