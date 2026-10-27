V izraelských volbách hlasovala více než polovina voličů, účast je rekordní

K úterním parlamentním volbám v Izraeli k 15:00 SEČ přišla více než polovina oprávněných voličů. Uvedla to volební komise. Jde o nejvyšší účast od roku 1973, kdy volební úřady evidují tuto statistiku. Hlasování, kterého se může zúčastnit na sedm milionů voličů, skončí ve 21:00 SEČ.
V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož průzkumy mírně favorizovaly.
Do 15:00 SEČ odvolilo 55,7 procenta oprávněných voličů, což bylo o osm procentních bodů více než v roce 2022. Hlas tak odevzdalo na 4,1 milionu voličů. "Když jsme naposledy viděli takové volební údaje, tak celostátní účast dosáhla 80 procent," uvedl šéf volební komise Dean Livne.
Podle serveru The New Arab přišli k volbám ve velkém počtu také obyvatelé palestinských měst a vesnic po celém Izraeli. Většina průzkumů veřejného mínění předpovídá vyšší účast arabských voličů. Někteří odborníci tento trend označují za obrannou reakci na politiku Netanjahuovy vlády.
Netanjahu v úterý obvinil své arabské oponenty v Izraeli z pokusu "ukradnout volby". Podle jeho tvrzení "tři vysoce postavení představitelé" politické strany s arabskou většinou byli na jihu země zadrženi s obálkami plnými hotovosti.
Volební úřady však podle AFP upřesnily, že tyto osoby, které byly zadrženy poblíž svých domovů, se ještě nedostaly do volebních místností. Dodaly, že bylo zahájeno vyšetřování. Netanjahu kritizoval své oponenty již v průběhu předvolební kampaně, poznamenala AFP.
V reakci Netanjahuův hlavní rival Eisenkot obvinil premiéra, že se snaží připravit půdu pro zpochybnění výsledků voleb. "Netanjahu panikaří a připravuje půdu pro zpochybnění výsledků," uvedla podle agentury AFP Eisenkotova centristická strana Jašar.
"Toto je velmi dojemný a osudový okamžik. S manželkou jsme tím opravdu ohromeni," prohlásil Netanjahu poté, co odvolil. "Víme, o co jde, a jelikož to nemohu říci přímo, řeknu jen: ´Hlasujte správně´," dodal. K volební urně se v úterý již dostavil také Eisenkot.
Koalice, kterou tvoří premiérův Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Několikanásobný premiér Netanjahu, jenž poprvé vedl vládu v 90. letech minulého století, čelí po posledních čtyřech letech u moci řadě kritických hlasů kvůli korupci, sporné reformě justice a především kvůli teroristickému útoku ze 7. října 2023, kterému vláda nedokázala zabránit.
V zahraničí pak vůči izraelské vládě zaznívala kritika související s vysokým počtem civilních obětí izraelského tažení v Pásmu Gazy či s podporou rozšiřování židovských osad na palestinských okupovaných územích.
Premiér však tvrdí, že jeho vláda zasadila tvrdou ránu silám, které Tel Aviv považuje za nepřítele Izraele - Hamásu, libanonskému Hizballáhu a Íránu. Netanjahu, kterého před volbami podpořil americký prezident Donald Trump, sliboval, že kampaň proti Íránu bude pokračovat, pokud bude znovu u vlády.
Opozice slibuje, že sjednotí rozpolcenou zemi a napraví chyby z nedávné minulosti. Slibuje mimo jiné zřízení nezávislé vyšetřovací komise, která prozkoumá útok ze 7. října 2023, a posílení bezpečnosti a ekonomiky země.
Průzkumy v posledních týdnech před volbami ukazovaly, že blok opozičních stran má před současnou vládní koalicí mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu. Klíčovou váhu tak mohou mít arabské strany, které odmítají spolupracovat s Netanjahuem.
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