Ještě jednou jsem vystřelil, pak jsem zavřel dveře. Vrah popsal Kuciakovu smrt

Když se Miroslav Marček v pondělí přiznal k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, začal omluvou. "Chci se omluvit poškozeným za újmu, kterou jsme jim způsobili, nic to nedokáže nahradit. To, že jsem je vídával v televizi a viděl jsem jejich bolest, mě přimělo říct, co se stalo." Zopakoval, že ale svůj čin už nedokáže nijak odčinit. Takto zněla jeho výpověď.

Marček je druhým z pěti obviněných, kteří v kauze přiznali svou vinu. To on měl střílet. Jako první se v roce 2018 přiznal zprostředkovatel činu Zoltán Andruskó, který s policií spolupracuje už od svého zatčení. Sedmadvacetiletý Kuciak a jeho stejně stará snoubenka byli zavražděni 21. února 2018. Marček nicméně u soudu vypověděl, že původně mělo k vraždě dojít o několik dní dříve. Jenže kvůli dalším lidem na scéně, zřejmě právě Martině Kušnírové, to odložili. Kuciakův domov nějakou dobu sledoval, podle svých slov ještě s dalším obžalovaným, svým bratrancem a bývalým policistou Tomášem Szabóem. Obhlíželi dům, zaznamenávali Kuciakovy zvyky a plánovali možné trasy k útěku. "Informace o panu Kuciakovi - kdy chodí do práce, kdy chodí z práce, informace o jeho bydlišti - jsme měli od pana Andruska. Odevzdal nám to na mobilním telefonu. Byly tam i informace o autě. Ukázal nám také pár fotek, možná dvě nebo tři," vypověděl v pondělí Marček. Doplnil, že podklady byly profesionálně zpracované, jako od policisty. Fotografie, které Marček viděl, s případem spojují i slovenského podnikatele Mariana Kočnera. Podle Marčeka měl ty samé u sebe doma. Obžaloba tvrdí, že sledování dvojice a Kuciakovu vraždu si objednal právě on. Bratranci Szabó a Marček si měli pořídit zbraň a tlumič, Marček kvůli obavám z nadměrného hluku při výstřelu navíc odsypal z nábojů část střelného prachu. Zbraň si dvojice původně pořídila kvůli jiné vraždě, jenže než k ní mohlo dojít, objednal si u nich Andrusko právě smrt Kuciaka, popsal situaci podle Marčekovy výpovědi slovenský deník Sme. Vrah si na dvojici počkal V den vraždy se k bydlišti Kuciaka a Kušnírové dvojice vrátila. "21. února jsme se vrátili, jeli jsme tam s panem Szabóem vozem Citroën Berlingo. Pěšky jsem prošel kolem hřiště až k domu, tam se nesvítilo, tak jsem počkal v letní kuchyňce. Trvalo to dost dlouho," popsal u soudu Marček s tím, že bylo zamčeno. Zatímco se Marček ukrýval, vrátili se domů společně Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Související Den, kdy zemřel Kuciak: Objednavatelka zločinu se bála usnout a zlobila se na vrahy "Ještě jsem tam chvíli čekal, dokud se nenaskytne vhodná příležitost. Ta se naskytla, když šla slečna Kušnírová na toaletu. Zaklepal jsem, otevřel pan Kuciak, střelil jsem ho do hrudi. Naneštěstí jsem spatřil, že tam je ještě jedna osoba. Vběhla do kuchyně a tam jsem trefil i ji. Vím, že byla hned mrtvá," popsal Marček u soudu moment, kdy po Kuciakovi zavraždil i jeho snoubenku. Marčekovi se při tom údajně zasekla zbraň. Snažil se ji spravit, až z ní vypadly náboje. Ty později na zemi našli policisté. "Při odchodu jsem ještě jednou vystřelil na Jána Kuciaka, který ležel na schodech," řekl. Nakonec Marček zavřel dveře i bránu na dvoře. A prozvonil svého komplice Szabóa, aby se pro něj vrátil. Kušnírová zemřít nemusela Z výpovědi vyplývá, že Martina Kušnírová podle původního plánu zemřít neměla. Jenže viděla pachatele, který neměl kuklu. "Pan Andruskó tlačil na to, že je to naléhavé, proto jsem se rozhodl jednat," popsal Marček u soudu. Související Obrazem: Vystoupil u hřbitova a pak minul hřiště. Šli jsme po stopách Kuciakova vraha 27 fotografií A proč musel zemřít Kuciak? "Píše o něčem, o čem psát nemá," vzpomíná Marček, co mu řekli při objednávce vraždy. Původně se Kuciakovo tělo nemělo vůbec najít - novinář měl být unesen a až poté zavražděn. Szabó však podle Marčeka plán s únosem zavrhl jako příliš nebezpečný. Co kdyby je na cestě zastavila policejní hlídka a oni měli Kuciaka zavřeného v kufru auta? Podle slovenského Denníku N Marček vypovídal v pondělí z hlavy, bez poznámek, a byl schopen vysvětlit i některé z nesrovnalostí ve své dřívější výpovědi. Szabó tvrdí, že Kuciaka měli jen zmlátit Kromě něj u soudu vypovídal už zmíněný Szabó a další dva obžalovaní v případu. Údajná objednavatelka vraždy Alena Zsuzsová a Marian Kočner jako zadavatel. Všem hrozí až doživotí. Andruskó se výměnou za svou výpověď dohodl s prokuraturou na trestu 15 let vězení. Jednotliví obžalovaní byli v pondělí do soudní síně vpouštěni postupně, aby nemohli svoji výpověď přizpůsobovat tomu, co uslyší. Související Kuciakův vrah se přiznal: Novináře jsme měli původně unést a pak zabít, řekl u soudu 1:03 Szabó na rozdíl od Marčeka přednesl výpověď s pomocí psaných poznámek a na následné dotazy obhajoby i obžaloby odmítl odpovídat. Ve výpovědi se přitom držel svého staršího tvrzení, že Marčeka sice skutečně dovezl do Veľkej Mače, kde Kuciak a Kušnírová společně bydleli, ten mu pak ale údajně řekl, že dvojice už byla mrtvá. Také zbraň, kterou byla mladá dvojice zabita, podle Szabóa opatřoval pouze Marček. Veškerou vinu Szabó odmítl i v případě další vraždy, kde čelí obvinění a ke které se Marček přiznal. A to vraždy podnikatele Petra Molnára z roku 2016. Szabó policii už dříve tvrdil, že si myslel, že Kuciaka měli pouze zbít. Navíc si údajně myslel, že Kuciak byl bývalý boxer. Stojí si za tím, že s vraždou nic společného nemá. Marček ale oponuje, že Szabó byl přítomen v pizzerii, kde s Andruskem připravovanou vraždu probírali, a navíc měl pořídit i zlatnické váhy na odměření přesného množství střelného prachu. Advokát rodiny Kuciakových Daniel Lipšic tvrdí, že Szabó svoji výpověď upravuje, jak se mu to hodí. Marček prý oproti tomu nemá důvod si vymýšlet, protože se sám přiznal k vraždě a tím si přitížil - vyšetřovatelé se totiž původně domnívali, že mladou dvojici zastřelil Szabó. Zsuzsová i Kočner u pondělního soudu jakékoliv spojení s vraždou odmítli. Podle obžaloby ale ani tentokrát nepřednesli žádné argumenty na svou obhajobu. Video: Kuciakova vražda posunula spoustu Slováků k radikálům, bojím se o demokracii, říká Šimečka. 10:56 Zájem je obrovský, o vyšetřování i o všechno, co vyšlo na povrch. Ne všichni jsou ale citliví k tomu, co se stalo, popisuje novinář Martin M. Šimečka. | Video: Daniela Drtinová