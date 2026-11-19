Železniční provoz po Krymském mostě je obnoven, jedno pole sousedního silničního mostu je zřícené. Video z 18. listopadu 2026, den po útoku.
Mluví se o něm jako o Putinově chloubě a symbolu ruské okupace. Devatenáctikilometrový Kerčský most spojující poloostrov Krym s ruskou pevninou vznikl po ruské anexi v roce 2014. Od úterka je nepoužitelný poté, co se stavba za 3,6 miliardy dolarů stala terčem ukrajinských útoků. Rusové začali okamžitě hledat viníky...
Ukrajinské zdroje mluví jasně: most zasáhly hlavně rakety domácí výroby FP5-Flamingo od společnosti Fire Point. „Věnuji tento útok památce našich přátel a kolegů Andrije a Jurije, bez nichž by to bylo nemožné,“ napsal hlavní konstruktér Fire Pointu Denis Štilerman.
Někteří analytici ale jako hlavní zbraň označili střely Rusty Dagger z USA, případně střely Storm Shadow z Velké Británie, psali jsme o tom ZDE.
Zapojení NATO?
Ruské úřady se záhy po útoku pustily do vyšetřování s oficiálním vyjádřením, že na Kerčský most „útočily ukrajinské bezpilotní letouny“. Kvůli poškození stavby zahájily trestní stíhání za teroristický čin.
Ruská státní média vedle toho přicházejí s mnohem barvitějšími teoriemi o tom, kdo za útok na most může, a spekulují o pomstě. Shodují se především v tom, že sami Ukrajinci by tak náročný úkol nezvládli.
„Průzkumné letadlo NATO bylo spatřeno poblíž Krymského mostu nějakou dobu před údery ukrajinských ozbrojených sil,“ tvrdí například v rozhovoru pro týdeník Argumenty i fakty (Aif) vysloužilý vojenský pilot, generálmajor Vladimir Popov.
Onen záhadný objekt na obloze, který prý nešlo tak lehce sestřelit v neutrálních vodách, podle něj sloužil jako „oči“, kterým západní země zjišťovaly, kde je rozmístěná ruská protivzdušná obrana.
O údajném zapojení některých zemí NATO se pak zmiňuje i Komsomolskaja Pravda. „Británie zaútočila na Krymský most rukama Ukrajinců,“ píše natvrdo její vojenský zpravodaj Alexandr Koc.
Důvodem údajného britského angažmá v útoku na most je podle něj skutečnost, že Londýn nebyl pozván na čtvrteční jednání nejvyšších představitelů USA, Ruska a Číny o globální bezpečnosti.
Koc se domnívá, že „hlavní silou“ drtivého útoku na Kerčský most byly britské střely Storm Shadow. „Oči a uši úderu zajišťoval britský elektronický průzkumný letoun RC-135W Rivet Joint, který v posledních několika dnech kroužil nad Černým mořem ve směru na Krym,“ navazuje na již zmíněné vyjádření ruského generálmajora Popova pro AiF.
Podle analytiků amerického serveru The War Zone se na operaci podílelo jedenáct zbraňových systémů. Vedle ukrajinských konstrukcí šlo také o evropské systémy nizozemské společnosti Destinus. Podle vyjádření prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského šlo o kombinaci dronů Palianycia a Ruta, protilodních střel Neptun a střel s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo.
Zničit Zelenského!
Ruská média také nešetří ostrým voláním po pomstě. Deník Moskovskij Komsomolec například cituje vojenského analytika a šéfredaktora časopisu Národní obrana Igora Korotčenka, který drsnými slovy mluví o tom, že „Ukrajina je nepřátelský stát“.
„Na kyjevský režim bychom se měli dívat podobně, jako jsme kdysi dívali na třetí říši. V podstatě se jedná o reinkarnaci třetí říše s ukrajinskými národními specifiky,“ využil přirovnání Ukrajinců k nacistům, což ruská propaganda činí soustavně – právě „denacifikaci“ použil ruský prezident 24. února 2022 jako záminku invaze.
Korotčenko se ani nerozpakoval vyzvat k atentátu na Zelenského. „Už je na čase. Měl už čtyři roky hořet v pekle. Jakmile opustil Istanbulské mírové dohody a začal masakrovat své krajany na frontě, měl se stát hlavním cílem. Mezitím rozsévá chaos, vede a schvaluje všechny sabotážní a teroristické operace. Tam by měly přijít odvetné údery,“ nebral si servítky Korotčenko, který je kvůli svým pravidelným ostrým slovům na sankčním seznamu EU i Velké Británie.
„Tam, kde kdysi stála vládní čtvrť v Kyjevě, by měl být obrovský kráter,“ dodal a přirovnal ukrajinského prezidenta k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.
Co dál s troskami?
Rusové mezitím řeší, co bude s poškozeným mostem dál. „Bude nastíněn plán obnovy, stejně jako priority a časový harmonogram opravných prací. Není pochyb o tom, že most bude obnoven a bude ještě lepší než dříve,“ oznámil v úterý ruským novinám Izvestija mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Jenže navzdory ujištěním z Kremlu je otázkou, zda a kdy se podaří Putinovu chloubu obnovit. Snímky kolující na sociálních sítích ukazují chybějící část mostní vozovky mezi dvěma podpěrami a ve vodě pod ní jsou viditelné trosky. Podobně žalostný je pohled na sousední železniční most.
Odborníci oslovení listem Kyiv Independent uvedli, že opravy by mohly trvat rok i déle a budou vyžadovat značné finanční zdroje.