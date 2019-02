Regulace prostituce v Německu nefunguje, k živnosti se přihlásil jen zlomek žen

Piráti ve středu přišli s návrhem na regulaci prostituce, která by podle nich mohla přinést do státní kasy až miliardu korun ročně. Zahraniční precedenty ale ukazují, že takové odhady jsou více než optimistické. Například v sousedním Německu se z odhadem 200 tisíc prostitutek loni k legální živnosti přihlásilo pouhých 76.

V Německu začala být prostituce legální živností již v roce 2002, kdy Bundestag přijal zákon, který měl prostitutky chránit, ale zároveň jejich živnost regulovat pomocí daní. Data zveřejněná deníkem Die Welt však ukazují, že jeho úspěšnost je mizivá.

Například loni přihlásilo k platbě sociálního a zdravotního pojištění u německých úřadů jen 76 prostitutek. Dle odhadů je přitom v zemi více než 200 tisíc pracovnic v sexbyznysu. Na problematiku upozornil server Info.cz.

"Cílů, spojených s regulací prostituce, se tak nepodařilo dosáhnout. Žádné měřitelné zlepšení na poli lepší sociální ochrany prostitutek prostě nenastalo," konstatoval předseda výboru pro lidská práva v německém parlamentu Gyde Jensen (FDP).

To ukazuje i dokument dvou německých novinářek s názvem Sex - Made in Germany, který před několika lety odvysílala tamní veřejnoprávní televize. Sonia Kennebecková a Tina Solimanová v něm zachytily skrytou kamerou příběhy prostitutek, které jsou nejčastěji cizinky ze zemí východní Evropy a staly se pouze nástroji k tomu, jak svým pasákům vydělat co nejvíce peněz, a to navíc v souladu se zákonem. Zdanění jim navíc ještě snížilo vlastní zisk z práce.

Server local.de uvádí, že německý prostituční zákon tím umožnil nelegální obchodování s lidmi a zemi ve svém článku dokonce označil za "bordel Evropy". Podobný scénář by mohl nastat i u nás.

V roce 2017 německá vláda vydala další opatření - povinnost registrovat se u organizací, určených k tomuto účelu samosprávou, a chodit na pravidelné zdravotní prohlídky. Novela měla podle zákonodárců primárně sloužit k ochraně před nucenou prostitucí. Podle aktuální zprávy německé vlády se však registrovalo v prvních šesti měsících po zavedení tohoto opatření jen 6959 žen, což představuje zhruba 3,4 % prostitutek v zemi.

Miliarda na obědy pro školáky

Podle Pirátů by měla být prostituce regulovaná, neměla by však obsahovat stigmatizaci prostitutek nucenou registrací. Upozorňují také na to, že by vedla k dekriminalizaci povolání. S tím souhlasí i zástupci organizace Rozkoš bez rizika, podle níž je prostředkem k posílení práv žen a mužů, kteří se živí poskytováním sexuálních služeb.

Zdanění takové živnosti by podle odhadů Pirátů mohly přinést až miliardu korun ročně. "Sto tisíc školáků by díky tomu mohlo mít oběd zadarmo," uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. K číslu prý strana došla na základě údajů z Maďarska, německý příklad však ukazuje na čísla mnohem nižší. Zákon je tak potřeba vnímat spíše jako ochranu pro sexuální pracovnice, nikoli jako příležitost k zisku do státní kasy.

V Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů Rozkoše bez rizika zhruba 13 000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace, podle níž je ale třeba brát je s rezervou.

Video: Česko je cílovou zemí pro sexuální vykořisťování, říká Učníková z nadace Walk Free Foundation