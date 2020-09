Řecký premiér: uprchlický tábor Moria je minulostí, nový Atény postaví s pomocí EU

Nedávno vypálený tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos patří minulosti, nahradí jej nové zařízení pro migranty, na jehož provozu by se měla více podílet Evropská unie. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis to prohlásil po jednání s šéfem Evropské rady Charlesem Michelem. Situace na ostrově je ale dál napjatá, policie v úterý zatkla šest mužů, které v souvislosti s požáry v Morii podezřívá ze žhářství.

Mnoho obyvatel Lesbu a někteří zástupci samosprávy žádají, aby řecká vláda migranty převezla do pevninského Řecka. Prefekt severoegejského regionu Kostas Muntzuris, který patří k největším odpůrcům setrvání migrantů na Lesbu, vyzval podle agentury AFP místní podnikatele, aby vyšli do ulic protestovat. Ministři vlády naopak trvají na tom, že lidé na útěku musejí na ostrově zůstat, a varovali, že k jejich přesunu do nového tábora mohou použít sílu.

"Je na čase, aby Evropa svou slovní podporu změnila v činy, v nějaký hmatatelně solidární krok," řekl Mitsotakis. Michel jej v této věci podpořil a uvedl, že břemeno týkající se řešení migrace by měly sdílet všechny členské státy unie.

Tábor Moria minulý týden zcela zničila série úmyslně založených požárů, když místní obyvatelé protestovali proti nařízené karanténě kvůli koronaviru. Od té doby více než 12.000 migrantů trávilo dny a noci pod širým nebem. Jen asi 1000 z nich, převážně rodiny s dětmi, našlo útočiště ve stanovém táboře v areálu armádní střelnice Kara Tepe, kde je zatím k dispozici asi 5000 míst.

Policie dnes zatkla nejprve pět podezřelých, kteří podle ní požáry založili. "Žháři byli zatčeni. Jsou to mladí migranti. Po jednom dalším se ještě pátrá," řekl stanici ERT ministr pro ochranu občanů Michalis Chrisochoidis. Podle agentury DPA jsou zatčení Afghánci, kteří u řeckých úřadů neuspěli s žádostí o udělení azylu. Šestého podezřelého policie zatkla dnes večer, napsala agentura Reuters.

Řecké úřady mezi migranty distribuují letáky v angličtině, francouzštině, arabštině, urdštině a fársí, v nichž vyzývají, aby se lidé bez přístřeší hlásili v provizorním táboře. "Přesun žadatelů o azyl do nového tábora je hotová věc, nelze o tom smlouvat," řekl podle agentury AFP Chrisochoidis. Také jeho vládní kolega, ministr pro migraci Notis Mitarakis, uvedl, že snaha o dobrovolný přesun migrantů bude pokračovat, nevyloučil však nasazení síly, pokud běženci přestěhování odmítnou.

"Pokud to nepůjde vysvětlit, pak budeme muset nasadit policii. Přesunout se do nového areálu je jejich povinnost," řekl podle agentury AP Mitarakis. Stavba nového stálého zařízení podle něj potrvá nejméně půl roku, což znamená, že lidé nejspíš budou muset strávit zimu ve stanech.

Německá vláda dnes potvrdila, že z pěti řeckých ostrovů přijme 1553 migrantů. Má se jednat o uprchlické rodiny, uvedl německý vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz. Už minulý týden Německo slíbilo, že se postará asi o 100 až 150 nezletilých migrantů z Morie. O celkem 400 nezletilých migrantů se hodlá podělit nejméně deset evropských zemí.

VIDEO: Požár v uprchlickém táboře Moria.