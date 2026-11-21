Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis si vysloužil kritiku, když se na sociálních sítích mladých lidí zeptal, zda by si k Vánocům přáli videohru Grand Theft Auto 6 (GTA 6), která obsahuje násilí a další obsah nevhodný pro děti. Mitsotakis otázku položil ve videu zveřejněném v pátek na platformě TikTok, napsala agentura AFP.
„Kdo z vás si u babičky nebo dědečka řekne o Grand Theft Auto 6 jako vánoční dárek?“ zeptal se Mitsotakis, přičemž se na videu krátce objevilo logo populární videohry. „Všichni víme, že dědečkové a babičky svá vnoučata jen zřídka odmítají,“ dodal předseda řecké vlády.
Cílem videa byla propagace jednorázového příspěvku na důchod ve výši 400 eur (necelých 10 tisíc korun), které konzervativní vláda představila před volbami plánovanými na příští rok. Kritici však klip odsoudili s tím, že je nevhodné vybízet děti, aby si kupovali hru s obsahem pro dospělé.
„Premiér propaguje videohru, která je pro nezletilé zakázaná, jen aby naskočil na trend,“ uvedla hlavní opoziční socialistická strana Pasok.
Levicový list Efsyn příspěvek označil za přešlap, zatímco podle konzervativního deníku Dimokratia se jedná o „tragickou“ chybu.
Podobně jako předešlé díly série je GTA 6 akční videohra, v níž se hráči mohou volně pohybovat po rozsáhlém městě, krást auta, provádět loupeže nebo plnit úkoly pro zločinecké gangy.
Ve hře se objevuje násilí, krvavé scény, sexuální obsah, vulgární výrazy i vyobrazení užívání drog a alkoholu. Je proto určena pro hráče od 17 let.
GTA 6 vyšla po 13 letech pauzy v sérii a za první den dosáhla rekordních tržeb 3,79 miliardy dolarů (85,5 miliardy korun), uvedlo Studio Rockstar Games v pátek.
Připomeňte si: První oficiální trailer na GTA VI
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
ŽIVĚ Olomouc - Slavia. Liga se vrací šlágrem na Hané, sešívané čeká těžká zkouška
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Slavií Praha.
„My se tady nebijeme.“ Hospodě ze „zakázané“ reklamy vadí kompars z Prahy
Tohle není klasická nádražka, popisuje mladší muž s cigaretou, zatímco se k perónu blíží motorák ze Zruče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Stojí přímo před vchodem do Pivnice Na Zastávce postavené už v roce 1905, kterou proslavila nová reklama humpoleckého pivovaru. Tu české televize s odkazem na „nekonvenční obsah“ odmítly vysílat. Nápis, kvůli kterému se to možná stalo, zůstává na stropě dodnes.
ŽIVĚ Drony zasáhly ve Finském zálivu ruskou loď. Plavidlo bylo na sankčním seznamu
V neutrálních vodách Finského zálivu v sobotu dva drony zaútočily na nákladní loď, uvedl gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko podle ruské služby BBC. Probíhá evakuace posádky, dodal. Útok na loď v této části Baltského moře potvrdila finská armáda, napsala agentura AFP. Podle estonské policie drony zasáhly ruské plavidlo Sparta II, které je na americkém sankčním seznamu.
Posunu ujel vagon a vyrazil na cestu Prahou. Zastavili ho až po několika kilometrech
Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti prověřuje Správa železnic. Novinářům to oznámil její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky také na smíchovském nádraží.
Šéf Evropské rady má nápad, jak napumpovat peníze do rozpočtu EU. Trumpovi se líbit nebude
Předseda Evropské rady António Costa navrhuje zdanit velké technologické společnosti a těmito penězi podpořit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie. V sobotu o tom informovala agentura AFP.