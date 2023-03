Řecký premiér se omluvil rodinám obětí neštěstí. V Aténách demonstrují tisíce lidí

Británie plánuje zbavit možnosti požádat o azyl ty lidi, kteří k jejím břehům připlouvají od evropské pevniny ilegálně na člunech. Podle veřejnoprávní stanice BBC tento plán v úterý zveřejní ministryně vnitra Suella Bravermanová. Britský červený kříž to považuje za mimořádně znepokojivé.

V současnosti lidé žádající o azyl v Británii mají právo v zemi zůstat do doby, než úřady jejich případ vyřídí. Podle nového zákona by ale ti, kdo do Británie připluli na malých člunech, nemohli podat žádost o azyl a úřady by je neprodleně poslaly do Rwandy nebo do jiné "bezpečné třetí země". Už nikdy by pak nesměli vstoupit na britské území.

BBC připomíná, že vyřešit krizi s migranty, kteří se snaží Lamanšský kanál přeplout v malých a často nevyhovujících člunech, je jednou z priorit premiéra Rishiho Sunaka. Slibuje, že tyto "lodě zastaví jednou provždy". Očekává se, že v pátek pojede na britsko-francouzský summit do Paříže a že s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bude o věci jednat. Poslední taková vrcholná schůzka se konala v roce 2018.