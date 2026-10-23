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Řecký parlament schválil zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 15 let

ČTK
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Řecký parlament v pátek odsouhlasil zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 15 let. Uvedla to řecká média a agentura Reuters. Opatření by mohlo začít platit od ledna příštího roku. Řecko by se tak mohlo stát první zemí v Evropské unii, kde by takový zákaz začal platit.

Věk uživatele se podle schváleného návrhu bude určovat podle roku narození, a nikoliv podle dne. Ilustrační snímek.
Věk uživatele se podle schváleného návrhu bude určovat podle roku narození, a nikoliv podle dne. Ilustrační snímek.Foto: Freepik
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Podobný zákaz schválil na konci července francouzský parlament. V polovině srpna však zákaz zamítla Ústavní rada, která tvrdila, že se jednalo o nepřiměřený zásah do svobody projevu.

Podle řeckých médií zákaz podpořili poslanci vládní strany Nová demokracie. Opozice návrhu zákona vyčítala problematické aspekty ohledně soukromí uživatelů.

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Věk uživatele se podle schváleného návrhu bude určovat podle roku narození, a nikoliv podle dne. Pokud zákon začne platit od prvního ledna 2027, zákaz bude platit pro lidi narozené v roce 2013 a později.

Řecká vláda bude chtít po provozovatelích sociálních sítí, aby zavedli důvěryhodné systémy ověření věku uživatelů. Nabídne jim i státní platformu. Kontroly se zpočátku zaměří na největší sítě, a sice Instagram, Facebook a Tiktok.

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V případě neplnění zákona budou provozovatelům hrozit vysoké pokuty. Rodinám, které nedohlédnou na digitální chování svých dětí, postih hrozit nebude.

Vláda zákaz odůvodňuje tím, že chce děti ochránit před škodlivými vlivy sociálních sítí. Podobně argumentují i další evropské vlády, které zákaz zvažují.

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