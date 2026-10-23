Řecký parlament schválil zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 15 let

Řecký parlament v pátek odsouhlasil zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 15 let. Uvedla to řecká média a agentura Reuters. Opatření by mohlo začít platit od ledna příštího roku. Řecko by se tak mohlo stát první zemí v Evropské unii, kde by takový zákaz začal platit.
Podobný zákaz schválil na konci července francouzský parlament. V polovině srpna však zákaz zamítla Ústavní rada, která tvrdila, že se jednalo o nepřiměřený zásah do svobody projevu.
Podle řeckých médií zákaz podpořili poslanci vládní strany Nová demokracie. Opozice návrhu zákona vyčítala problematické aspekty ohledně soukromí uživatelů.
Věk uživatele se podle schváleného návrhu bude určovat podle roku narození, a nikoliv podle dne. Pokud zákon začne platit od prvního ledna 2027, zákaz bude platit pro lidi narozené v roce 2013 a později.
Řecká vláda bude chtít po provozovatelích sociálních sítí, aby zavedli důvěryhodné systémy ověření věku uživatelů. Nabídne jim i státní platformu. Kontroly se zpočátku zaměří na největší sítě, a sice Instagram, Facebook a Tiktok.
V případě neplnění zákona budou provozovatelům hrozit vysoké pokuty. Rodinám, které nedohlédnou na digitální chování svých dětí, postih hrozit nebude.
Vláda zákaz odůvodňuje tím, že chce děti ochránit před škodlivými vlivy sociálních sítí. Podobně argumentují i další evropské vlády, které zákaz zvažují.
Mohlo by vás zajímat: Trump zveřejnil na sociální síti AI generované video, na kterém zápasí a přátelí se s usmívajícím se tygrem
Domažlickem zacloumalo zemětřesení. V noci naměřili 3,4 stupně Richterovy škály
V Plzeňském kraji bylo v noci na pátek zemětřesení o síle 3,4 stupně Richterovy škály. Epicentrum bylo u Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, ohnisko bylo v hloubce přibližně devět kilometrů. Informovala o tom Lucie Crippa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Otřesy potvrdil i starosta Bělé Libor Picka (STAN). Podle dostupných informací zřejmě nezpůsobilo škody.
Velkolepé. Macháčova exkluzivní sekvence je hitem, prý šlo o trýznění Rusa
Dlouhé měsíce herního trápení se snad chýlí ke konci. Tomáš Macháč ukázal na turnaji v kazašském Almaty záblesky své tenisové výjimečnosti a přestože po dramatu a pěti neproměněných mečbolech padl se semifinalistou US Open Karenem Chačanovem, byl to právě on, kdo v nadstandardním představení nejvíce pobavil tenisový svět.
Léta si toho nikdo nevšiml. Vědci našli skrytý detail na van Goghově Hvězdné noci, mění příběh celého obrazu
Jeden z nejslavnějších obrazů světa možná skrývá tajemství, kterého si celé generace milovníků umění nevšimly. Hvězdná noc Vincenta van Gogha fascinuje svými vířícími barvami a záhadnou oblohou už více než století. Vědci nyní přišli s překvapivým zjištěním: některé hvězdy na plátně odpovídají skutečné noční obloze. Jejich objev však zároveň zpochybňuje dosavadní příběh o vzniku slavného díla.
Ukrajinci se proplížili do ruského týla. Použili známou ruskou taktiku
Drony a dělostřelectvo činí pohyb vojáků v otevřeném terénu mimořádně nebezpečným. Ukrajinská válka proto stále více získává také podzemní rozměr. Čím dál častěji se využívá rozsáhlá síť sovětských plynovodů. Nyní jimi vojáci projíždějí na elektrických buginách a přepadají se palbou z kulometů a granátometů. Ukrajincům se navíc podařilo obsadit jejich menší část.
Kolegům dal pití s chladící kapalinou, chtěl otrávit bezdomovce. Ve vězení stráví 24 let
Za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce, pokládání otrávených nástrah cílených na olomoucké bezdomovce a za přípravu výbušného systému si Jiří Kudlička z Olomoucka odpyká ve vězení 24 let. Kromě výjimečného trestu mu olomoucký krajský soud v pátek uložil na žádost žalobce také zabezpečovací detenci. Podle znalců je muž pro společnost nebezpečný.