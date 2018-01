Řecko zakázalo školní výlety do ciziny, aby to nebylo líto chudým

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Řecké ministerstvo školství zakázalo třídní výlety žáků středních škol do zahraničí. Zdůvodnilo to snahou, aby nebyli "traumatizováni" spolužáci, kteří by si to nemohli finančně dovolit a museli by zůstat doma. Ministerstvo reagovalo na kritiku prohlášením, že opatření se týká pouze cest s kulturním nebo výchovným cílem. Zábavných výletů, které se tradičně konají na konci roku, se to údajně netýká. Ministerstvo levicové vlády premiéra Tsiprase opatření zavedlo v tichosti už loni na jaře, když zjistilo, jak nízká je účast žáků na cestách, protože jejich rodiny nemohou na takové akce přispívat. V zemi stižené hospodářskou krizí začaly být turistické cesty do ciziny nedostižným luxusem.

autor: ČTK | před 2 hodinami

