Řecko vyšle k Libyi vojenské lodě, reaguje na nárůst zachycených migrantů na Krétě

Řecko vyšle k libyjským vodám své vojenské lodě, aby monitorovaly pohyby plavidel s migranty a odstrašily převaděče. V pondělí to podle řeckého tisku řekl premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj se jedná o reakci na rostoucí počet migrantů zachycených u Kréty v posledních dnech. Podle předsedy vlády je nutné, aby Řecko proti nelegální migraci zakročilo výrazněji.

V posledních dnech se podle Mitsotakise zvýšil počet migrantů, které řecké úřady zachytily u Kréty. V pátek například úřady informovaly, že ze dvou člunů v nesnázích převzaly na 600 migrantů, kteří vypluli z libyjského Tobruku. "V posledních dnech se počet takových incidentů zvýšil, což nás nutí jednat odhodlaněji v prevenci a odstrašení (migrace)," řekl podle médií Mitsotakis v rozhovoru s řeckým prezidentem Konstantinosem Tasulasem.

Mitsotakis doplnil, že ministerstvu obrany a armádním velitelům dal instrukce, aby nechali rozmístit u libyjských teritoriálních vod lodě řeckého vojenského námořnictva. Cílem je monitorovat pohyb migrantů a "vyslat vzkaz převaděčům o tom, že nebudou rozhodovat, kdo vstoupí do naší země", uvedl řecký premiér. Podle něj Řecko bude jednat ve spolupráci s Libyí a také státy Evropy.

Podle dvou nejmenovaných vládních zdrojů agentury Reuters vyšle do několika dnů Řecko do oblasti dvě fregaty a jedno podpůrné plavidlo.

Z Mitsotakisova vyjádření není příliš jasné, co by měly řecké lodě dělat, jestliže spatří čluny s migranty mířící směrem do Řecka. Řecké úřady dlouhodobě čelí kritice, že migranty zahání v rozporu s mezinárodním právem. Mitsotakis bude chtít o situaci jednat na summitu EU, který se koná tento týden v Bruselu.