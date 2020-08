Napětí ve Středomoří. K řeckým manévrům se připojí Francie, do oblasti vyšle stíhačky

Řecko, Francie, Itálie a Kypr ve středu zahajují společné vojenské cvičení ve východním Středomoří. Informovala o tom agentura AFP. V oblasti roste v posledních týdnech napětí kvůli sporu Řecka a Turecka o průzkum těžby ropy a zemního plynu. Řecko považuje turecké průzkumy za narušení své suverenity.

Společné manévry čtyř zemí mají jižně od Kréty začít ve středu a skončit v pátek. Řecko už v úterý v této oblasti zahájilo samostatné vojenské cvičení. Reagovalo tak na přítomnost turecké průzkumné lodi Oruç Reis mezi Krétou a Kyprem, kterou doprovázejí válečná plavidla.

Francouzské ministerstvo obrany uvedlo, že Paříž na cvičení vyšle tři stíhačky Rafale a jednu fregatu s vrtulníkem.

Průzkumnou loď do oblasti, kterou si nárokuje Řecko, vyslalo Turecko 10. srpna. To vyvolalo značné napětí mezi oběma členskými zeměmi NATO, které by podle pozorovatelů citovaných agenturou DPA mohlo přerůst v ozbrojený konflikt.

Řecko považuje postup Turecka za protiprávní. Chování Ankary odsoudila i Evropská unie, která Turky vyzvala, aby s průzkumy přestali. Turecko je ale přesvědčeno, že mořské dno, ve kterém podniká průzkum, patří k jeho pevninskému šelfu. Mezi oblastí průzkumných vrtů a tureckým pobřežím ovšem leží řecké ostrovy Rhodos a Kastelorizo, upozornila agentura DPA.

V úterý se o zklidnění napětí pokusil německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země nyní předsedá Radě EU. V Aténách se setkal s ministrem zahraničí Nikosem Dendiasem a v Ankaře s šéfem turecké diplomacie Mevlütem Çavuşogluem. Po jednání, při nichž Maas vyzýval k dialogu, šéf německé diplomacie prohlásil, že ani jedna strana si nepřeje řešit spor vojenskými prostředky.