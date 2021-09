Řecko chce zaujmout tvrdý postoj k afghánským uprchlíkům, bojí se migrační krize

Atény jsou podle slov řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise odhodlány zablokovat utečeneckou vlnu tvořenou lidmi, kteří prchají před vládou Tálibánu. Po Evropské unii žádají větší pomoc v boji s ilegální migrací.

Řekové se obávají, že kvůli situaci v Afghánistánu, kde převzalo moc radikální hnutí Tálibán, se zopakuje situace z roku 2015. Do Řecka tehdy přišel téměř milion uprchlíků ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

"Zopakuji to: evropské země si nemohou myslet, že tento problém vyřešíme sami a že se jich to vůbec netýká, protože mají pevně a hermeticky uzavřené hranice," uvedl předseda aténské vlády na tiskové konferenci. Uznal, že Brusel je solidární, pokud jde o finanční pomoc. "Ale my jsme ti, kdo odvádí veškerou práci: pobřežní stráž, policie, ozbrojené síly," připomněl. A vznesl proto požadavek, aby se unie dohodla na jednotné azylové politice. Zároveň ovšem připustil, že mnoho nadějí si v tomto ohledu nedělá.

Jeho země už každopádně sama přijala některá preventivní opatření. Na hranici s Tureckem vztyčila plot o délce 40 kilometrů. Zahájila rovněž výběrová řízení na výstavbu zadržovacích center na ostrovech poblíž Turecka, což ale vyvolalo kritiku lidskoprávních organizací.

"Máme infrastrukturu pro případ, že bychom čelili nové vlně,“ komentoval Mitsotakis fakt, že v sobotu 18. září bude navíc slavnostně otevřeno také nové zařízení na ostrově Samos. Atény pak podle premiérových slov počítají i s možností prodloužení hraničního plotu podél řeky Evros.

"Rozbiju a rozdrtím sítě obchodování s lidmi. Jejich potenciální zákazníci budou vědět, že by mohli zaplatit 1000 nebo 2000 dolarů a nikdy se nedostat do Řecka,“ dodal.