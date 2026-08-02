Řecko bojuje se živlem. Při hašení lesních požárů se srazily dva vrtulníky

Západně od Atén se dnes při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky, posádka jednoho z nich je v pořádku, po druhé se pátrá, informují podle agentury DPA místní média. Podle nich požáry v této oblasti od pátku zničily už přes 10.000 hektarů porostu. Dnes byli také zatčeni dva lidé, kteří jsou podezřelí, že vypuknutí požáru nedbalostí způsobili. Lesy hoří také v dalších částech Řecka.
Srážka vrtulníků je vidět na videozáznamu, který zveřejnila mimo jiné řecká televize ERT. Jedna z helikoptér narazila shora do druhé, která se pak zřítila. Podle ERT se poté piloti jednoho z vrtulníků spojili s velitelstvím hasičského sboru, osud posádky druhé helikoptéry je zatím neznámý.
V neděli ráno řecká média informovala, že s požárem u letoviska Porto Germeno, které leží asi 50 kilometrů západně od Atén, bojuje na 500 hasičů. Plameny se od pátku rozšířily až několik kilometrů od města Megara, které má asi 36.000 obyvatel, napsala DPA. Přispěl k tomu silný vítr, který ztěžoval od pátku i hašení ze vzduchu. V oblasti Megary bylo evakuováno několik obcí.
Podle vyšetřování hasičů tento požár způsobily jiskry ze soukromé sítě, která dodává elektřinu vyrobenou větrnými turbínami do veřejné sítě. Policie zadržela člověka, který vypracoval projekt, a osobu, která vedení z větrné elektrárny instalovala. Pátrá také po majiteli větrné elektrárny.
Na severním pobřeží Korintského zálivu v oblasti města Skaloma zasahují také čeští hasiči vyslaní do země v rámci pomocného mechanismu Evropské unie. "V hašení se pokračovalo celou noc a hasiči pracují i v těchto chvílích," uvedla kolem 10:00 tisková mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
Řecko, které čelí rozsáhlým požárům v létě opakovaně, zaznamenává aktivní ohniska i na dalších místech v zemi. Například na ostrově Kefalonia úřady nechaly evakuovat několik vesnic a osad.
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