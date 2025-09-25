Zahraničí

"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump požádal svého tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana, aby jeho země přestala kupovat ruskou ropu. Před jejich schůzkou v Bílém domě také uvedl, že spolu budou jednat o obchodu a dodávkách amerických zbraní, například stíhaček F-16 nebo F-35, informovala agentura Reuters. Erdogan před novináři v Oválné pracovně prohlásil, že ho přijetí v Bílém domě potěšilo.
Donald Trump vítá tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na návštěvě v Bílém domě (25. 9. 2025).
Donald Trump vítá tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na návštěvě v Bílém domě (25. 9. 2025). | Foto: Reuters

Turecko patří spolu se Slovenskem a Maďarskem mezi státy Severoatlantické aliance, které stále získávají ropu od Ruska, tedy země, která v roce 2022 vojensky napadla sousední Ukrajinu.

Trump, který se v minulosti snažil konflikt zastavit především tlakem na Kyjev, v poslední době opakovaně hovoří o zesílení sankcí vůči Moskvě. V polovině září například prohlásil, že USA uvalí na Rusko zásadní a tvrdé sankce, pokud tak učiní i ostatní země Severoatlantické aliance, které také musí přestat kupovat ruskou ropu.

Trump při čtvrteční schůzce doplnil, že Turecko by mohlo přivést lídry obou válčících zemí k jednacímu stolu. Erdogana podle šéfa Bílého domu respektuje jak ruský vůdce Vladimir Putin, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Mohl by tak podle něj mít velký vliv. "Zná Putina stejně dobře jako já," dodal americký prezident.

Trump novinářům sdělil, že je naopak připravený velmi brzy ukončit sankce proti Turecku, pokud se jejich setkání povede. Spojené státy uvalily sankce na svého spojence v Severoatlantické alianci v roce 2020 poté, co Ankara nakoupila od Ruska rakety protivzdušné obrany S-400. Kvůli sankcím Spojené státy Turecku zakázaly pořídit si americké stíhačky F-35.

Americký prezident také podle serveru BBC řekl, že s Erdoganem budou hovořit o amerických clech. Turecký vývoz do USA podléhá paušální 15procentní celní sazbě, kterou současná americká vláda uplatňuje na většinu zemí.

Trump přijal Erdogana v Bílém domě ve čtvrtek ráno místního času. Po tiskové konferenci spolu mají státníci jednat v Oválné pracovně. Oba prezidenti v předchozích dnech promluvili k 80. zasedání Valného shromáždění OSN. Tureckého lídra přijal americký prezident poprvé po šesti letech.

Erdogan měl podle Reuters s Trumpem při jeho prvním působení v Bílém domě komplikovaný vztah. Nyní se však jejich zájmy shodují v otázce podpory současné syrské vlády, což byla dříve oblast, která oba státníky rozdělovala. Přetrvávají však neshody ohledně izraelských útoků na Pásmo Gazy, které Erdogan označil za genocidu. Izrael je přitom blízkým spojencem Spojených států.

 
