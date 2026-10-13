Rázný krok proti agresivním žákům. Evropská země chce učitelům povolit fyzickou sílu

Dánští učitelé budou moci fyzicky zasáhnout proti problémovým žákům. Počítá s tím reforma, kterou minulý týden navrhla vláda premiérky Mette Frederiksenové. Kabinet tím reaguje na průzkumy, které poukazují na rostoucí násilí ve školách, a to zejména mezi nejmladšími dětmi. Pokud návrh projde parlamentem, nová pravidla by měla začít platit od příštího školního roku.
V současnosti smějí dánští učitelé použít fyzickou sílu pouze tehdy, pokud žák ohrožuje sebe, ostatní nebo školní majetek. Nová úprava by jejich pravomoci rozšířila i na situace, kdy je potřeba zasáhnout proti žákům, kteří vážně narušují výuku.
„Učitelé budou moci žáka například držet, omezit jeho pohyb nebo ho proti jeho vůli odvést do jiné místnosti,“ uvádí deník The Telegraph.
Fyzický zásah by podle návrhu měl být možný pouze ve výjimečných případech a musel by být přiměřený situaci. O každém incidentu by škola navíc musela informovat rodiče i obecní radu.
„Učitelé nesmějí mít pochybnosti o tom, co mohou dělat, když se situace vyhrotí,“ uvedl ministr školství Magnus Heunicke. Žádný pedagog by se podle něj neměl bát, že přijde o práci, pokud v nezbytném případě zasáhne.
Návrh ministerstva školství reaguje také na dlouhodobé požadavky učitelských odborů, podle nichž je zvládání neukázněných žáků stále složitější. Předseda učitelského odborového svazu Gordon Orskov Madsen uvedl, že se každý třetí učitel v uplynulém roce kvůli strachu z negativních následků vyhnul fyzickému kontaktu se svými svěřenci, který by pomohl uklidnit konflikt mezi žáky.
Násilí mezi dětmi v Dánsku přibývá
Podle průzkumu dánského ministerstva školství zveřejněného začátkem října se v roce 2025 fyzické násilí mezi žáky objevilo alespoň jednou v 55 procentech tříd. Ve více než třetině z nich pak k podobným incidentům docházelo nejméně jednou měsíčně.
Nejčastěji se s násilím potýkají třídy s nejmladšími žáky. V přípravných třídách až třetím ročníku se s ním setkalo 75 procent tříd. Ve čtvrtém až šestém ročníku tento podíl klesl na 59 procent a v sedmém až desátém ročníku na 27 procent.
Za většinou incidentů přitom stál jen malý počet dětí. V 60 procentech tříd, kde bylo násilí zaznamenáno, se do něj podle průzkumu zapojil pouze jeden nebo dva žáci. Studie zároveň nezjistila souvislost mezi etnickým původem žáků a vyšší mírou násilného či agresivního chování.
Odborníci varují před narušením důvěry
Změna pravidel má i své odpůrce. Více než 500 odborníků na vzdělávání a zástupců nevládních organizací již dříve podepsalo společný komentář, ve kterém reformu kritizovali.
„Obávám se, že pokud se učitelé začnou chovat jako policisté, naruší to pouto důvěry mezi nimi a žáky,“ upozornil Rasmus Kjeldahl, ředitel Národní asociace pro práva dětí.
Návrh původně připravil už loni na podzim tehdejší ministr školství Mattias Tesfaye, který zdůrazňoval, že chce do škol vrátit především „disciplínu“ a „autoritu“. Otevřeně také kritizoval rodiče, kteří podle něj nezvládají výchovu svých dětí.
Používání tělesných trestů je v dánských školách zakázáno od roku 1967. Navrhovaná reforma tento zákaz neruší. Má však rozšířit možnosti, kdy mohou učitelé použít fyzickou sílu ke zvládnutí konfliktní situace, nikoli k trestání dětí.
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