Razie proti extremistům v Německu, policie zabavila tisíce hudebních nosičů

Zhruba 33 000 hudebních nosičů zabavila německá policie při středeční razii, která byla zaměřena proti osobám podezřelým ze členství v pravicově extremistické organizaci. Podle státního zastupitelství v severoněmeckém Rostocku šířila skupina nacistickou, antisemitskou a rasistickou hudbu. Německá policie při zásahu spolupracovala i s českými kolegy.
Středeční razie se zaměřila na čtyři obviněné ve věku 55, 52, 48 a 43 let, policisté prohledávali objekty ve třech spolkových zemích. V Meklenbursku-Předním Pomořansku se na akci podílela i speciální zásahová jednotka.
Státní zastupitelství viní čtveřici ze zločinného spolčení kvůli členství v pravicově extremistické organizaci.
Nejpozději od roku 2020 podle něj spolupracovali na šíření „nacistické, antisemitské, rasistické a člověkem pohrdající ideologie“, a to prostřednictvím výroby a prodeje nosičů s hudbou. Dalších osm obviněných čelí obvinění ze štvaní lidu.
V pátek policie a rostocké státní zastupitelství oznámili, že při akci našli 33 000 hudebních nosičů, z toho 20 000 u čtyř obviněných. Jednalo se o CD, gramofonové desky a kazety. Zajistili také hotovost a další cennosti v hodnotě zhruba dvou milionů eur (49 milionů Kč).
Ve středu policisté a prokuratura uvedli, že prostřednictvím agentury Evropské unie Eurojust na případu spolupracovali s kolegy z Estonska, Itálie, Polska a Česka. Čeští policisté podle tiskové zprávy německých úřadů provedli prohlídku v Čelákovicích ve Středočeském kraji.
Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ČTK ve středu potvrdil spolupráci s německými kolegy, více informací k případu ale čeští policisté podle něj poskytovat nebudou.
„Pro upřesnění znovu zdůrazňujeme, že se u objektů v evropské cizině jednalo výhradně o společnosti, které neměly o obsahu zvukových nosičů žádné povědomí,“ doplnila v pátek německá tisková zpráva. Agentura DPA napsala, že v cizině se nosiče zřejmě vyráběly.
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