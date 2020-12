Rána pro švédskou cestu. Selhali jsme, tepal král Gustav vládu v emotivním rozhovoru

Švédský král Carl XVI. Gustav otevřeně zkritizoval vládu za to, jakým způsobem se rozhodla řešit pandemii covidu-19. Strategie, která sázela na ochotu lidí dodržovat opatření, a ne přímo na zákazy a uzavírání ekonomiky, podle něj selhala, což dokazuje vysoký počet úmrtí.

"Je to jednoduché. Myslím, že jsme selhali. Mnoho lidí zemřelo. Je to strašné. Na jednom se, myslím, můžeme shodnout. Nebyli jsme schopni těmto lidem pomoci a to je, myslím, velmi smutné. Soucítíme se všemi rodinami, které přišly o své blízké. Utrpěli jsme obrovské ztráty. Bohužel. Je děsivé o tom hovořit," svěřil se král ve výročním rozhovoru pro švédskou televizi.

Švédsko, které má 10 milionů obyvatel, od začátku pandemie zaznamenalo na 350 tisíc případů koronaviru. S covidem-19 v zemi zemřelo víc než 7800 lidí, což je výrazně více než v sousedním Norsku, Dánsku nebo Finsku. Například pětimilionové Norsko zatím eviduje 400 úmrtí.

Nicméně v České republice, která má srovnatelný počet obyvatel jako Švédsko, zemřelo od jara přes 10 tisíc lidí s prokázaným koronavirem.

Švédský premiér Stefan Löfven celkovou strategii boje proti covidu-19 brání, ale přiznal, že země nedokázala ochránit starší lidi. Zároveň podotkl, že odpovědnost za stav služeb péče o seniory nesou regionální úřady, nikoliv centrální vláda.