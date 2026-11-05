Socialistka má šanci vést Los Angeles. Je ze stejné frakce jako starosta New Yorku

K volebnímu vítězství ve druhém největším americkém městě Los Angeles směřuje podle projekcí médií představitelka Demokratických socialistů v Americe (DSA) Nithya Ramanová. Členem této levicové organizace je i starosta New Yorku, které je největším americkým městem, Zohran Mamdani. Ramanová by mohla porazit současnou demokratickou starostku Karen Bassovou.
Podle deníku Los Angeles Times má Ramanová před Bassovou náskok v průběžném sčítání hlasů. Rozdíl ve prospěch dosavadní zastupitelky se postupně zvyšuje a ve čtvrtek odpoledne SEČ činil zhruba čtyři procentní body. Podle expertů začíná sčítání hlasů odevzdaných poštou, což je způsob používaný především mladšími a levicovějšími voliči, píše Los Angeles Times. Stanice CNN a CBS ve čtvrtek zveřejnily projekce, podle kterých se příští starostkou stane Ramanová.
Bassová podle agentury AP ve čtvrtek svou porážku uznala. „Zavázala jsem se k tomu, že zaručím hladký převod moci,“ uvedla.
Podle agentury AP veřejný obraz Bassové velmi poškodily loňské rozsáhlé požáry, které zasáhly Los Angeles. Ramanová starostku také kritizovala za neefektivní přístup k problematice bezdomovectví, které se zastupitelka věnuje dlouhodobě. V kampani slibovala zlepšení základních služeb či propuštění šéfa místní policie, který byl podle ní příliš vstřícný vůči požadavkům federálních úřadů, například při zadržování migrantů. Bassová označovala některé názory a politické své sokyně za extrémní. Starostka před volbami dostala podporu řady předních představitelů Demokratické strany.
V místních volbách, které se konaly společně s hlasováním do Kongresu, levicové sdružení DSA zaznamenalo úspěch také ve Washingtonu, kde podle projekcí byla zvolena starostkou Janeese Lewisová Georgeová.
DSA je levicovou a sociálnědemokratickou organizací. Její členové podobně jako Ramanová jsou často součástí Demokratické strany.
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