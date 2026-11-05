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Socialistka má šanci vést Los Angeles. Je ze stejné frakce jako starosta New Yorku

ČTK
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K volebnímu vítězství ve druhém největším americkém městě Los Angeles směřuje podle projekcí médií představitelka Demokratických socialistů v Americe (DSA) Nithya Ramanová. Členem této levicové organizace je i starosta New Yorku, které je největším americkým městem, Zohran Mamdani. Ramanová by mohla porazit současnou demokratickou starostku Karen Bassovou.

2026 US midterm elections
Nithya Ramanová, kandidátka na starostku Los Angeles, 3. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Podle deníku Los Angeles Times má Ramanová před Bassovou náskok v průběžném sčítání hlasů. Rozdíl ve prospěch dosavadní zastupitelky se postupně zvyšuje a ve čtvrtek odpoledne SEČ činil zhruba čtyři procentní body. Podle expertů začíná sčítání hlasů odevzdaných poštou, což je způsob používaný především mladšími a levicovějšími voliči, píše Los Angeles Times. Stanice CNN a CBS ve čtvrtek zveřejnily projekce, podle kterých se příští starostkou stane Ramanová.

Bassová podle agentury AP ve čtvrtek svou porážku uznala. „Zavázala jsem se k tomu, že zaručím hladký převod moci,“ uvedla.

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Podle agentury AP veřejný obraz Bassové velmi poškodily loňské rozsáhlé požáry, které zasáhly Los Angeles. Ramanová starostku také kritizovala za neefektivní přístup k problematice bezdomovectví, které se zastupitelka věnuje dlouhodobě. V kampani slibovala zlepšení základních služeb či propuštění šéfa místní policie, který byl podle ní příliš vstřícný vůči požadavkům federálních úřadů, například při zadržování migrantů. Bassová označovala některé názory a politické své sokyně za extrémní. Starostka před volbami dostala podporu řady předních představitelů Demokratické strany.

V místních volbách, které se konaly společně s hlasováním do Kongresu, levicové sdružení DSA zaznamenalo úspěch také ve Washingtonu, kde podle projekcí byla zvolena starostkou Janeese Lewisová Georgeová.

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DSA je levicovou a sociálnědemokratickou organizací. Její členové podobně jako Ramanová jsou často součástí Demokratické strany.

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