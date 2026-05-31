31. 5. Kamila
Rakušanka izolovaná na vídeňské klinice ebolou podle testů infikovaná není

Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznakům možné nákazy ebolou, infikovaná není. Vyplývá to podle listu Kurier z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru.

Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Žena, která se do alpské republiky vrátila z Ugandy, kam se ze sousedního Konga rozšířila epidemie eboly, je na vídeňské klinice nadále pod kontrolou lékařů.

„Poté, co první test dopadl negativně, tak ani druhý speciální laboratorní rozbor neukázal na infekci ebolou,“ uvedla mluvčí vídeňské kliniky.

Diagnóza 19leté ženy známa není, úřady nicméně dříve uváděly, že její stav, ač je stabilní, vykazuje příznaky možné infekce ebolou. Žena od srpna 2025 pobývala v ugandské metropoli Kampala, kde pracovala v sirotčinci. Do této africké země odjela jako dobrovolnice přes katolickou humanitární organizaci Caritas.

Žena přiletěla v pondělí na letiště Schwechat obsluhující Vídeň a poté autem odjela domů v hornorakouském regionu Mühlviertel. O dva dny později pocítila příznaky infekce a do péče ji přijala nemocnice v Linci, odkud ji zdravotníci převezli do Vídně. V izolaci skončila i matka mladé ženy, zatímco úřady se připravovaly na další kroky pro případ potvrzení nákazy.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí. V letech 2018 až 2020 zemřelo v Kongu kvůli ebole téměř 2300 lidí.

Muzikant z kapely Končinna, pianista, občasný zpěvák, ale také výtvarník a řezbář Petr „Komár" Soudek.

Liquid,Steroids,Hold,In,Hands,Of,A,Shirtless,Athletic,Man

Míra svobody ve světě v roce 2026 podle Freedom House

