Rakušané zadrželi u hranic 58 migrantů a vrátili je zpět do Maďarska. Protiprávně, zlobí se Budapešť

Mezi Vídní a Budapeští se rozhořel spor o 58 migrantů, které rakouští policisté vykázali zpět za hranice s Maďarskem. Podle Maďarů byl tento postup nelegální. Rakušané naopak tvrdí, že byl v souladu s evropskými pravidly.

Vídeň/Budapešť - Mezi Vídní a Budapeští se v pondělí rozhořel spor o 58 migrantů, které zadrželi policisté v Rakousku a následně vykázali zpět za hranice s Maďarskem. Podle Maďarů byl tento postup nelegální. Rakušané naopak tvrdí, že byl v souladu s evropskými pravidly, informovala agentura APA.

"Podle schengenských pravidel se mohou takové deportace uskutečnit jen po dohodě s maďarskými úřady," uvedl ředitel maďarské pohraniční policie László Balázs. K takové dohodě podle něj ale nedošlo.

Téměř šedesátku zadržených migrantů rakouští policisté poslali zpět za hranice s Maďarskem poblíž hraničního přechodu Hegyeshalom už v neděli.

Podle policejní mluvčí rakouské spolkové země Burgenland, která s Maďarskem sousedí, policisté vykázali migranty zpět za hranici, nešlo tedy o deportaci v pravém slova smyslu. Takový postup je podle ní zcela legální. "Maďarské úřady jsme informovali," uvedla mluvčí, která vyjádřila překvapení nad reakcí Maďarska na praxi, která je podle ní naprosto běžná.

Podobný případ se stal už v lednu poblíž rakousko-maďarského hraničního přechodu Heiligenkreuz. Policie zadržela osm migrantů ze Sýrie a z Iráku, kteří se několik hodin zdražovali na "území nikoho". Když se migranti vydali do Rakouska, vykázali je místní policisté zpět za hranice do Maďarska. Maďarští pohraničníci se jim v tom pokoušeli několik hodin bránit, nakonec ale migranty do země vpustili.

Maďarsko samotné denně za hranice vykazuje desítky migrantů, kteří se do země dostávají přes jižní hranice se Srbskem. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jsou tyto deportace, takzvané push-backs, v rozporu s mezinárodním i evropským právem.

autor: ČTK