Ve světě přibývá mužů, kteří umírají na rakovinu kůže. Výjimkou je Česká republika

před 26 minutami

Čím dál více mužů z vyspělých států umírá na rakovinu kůže. V některých případech je to i dvojnásobně více než před třemi desítkami let. Ukazuje to nová studie, kterou zveřejnili vědci na konferenci ve skotském Glasgow.

Výzkum ukázal, že počet všech obětí melanomu, nejagresivnějšího typu rakoviny kůže, celosvětově stoupá. Častěji jde o muže než ženy. V některých zemích dokonce případů úmrtí žen výrazně ubylo, například v Izraeli o 23 procent a v Česku o 16 procent. Česká republika je navíc jedinou sledovanou zemí, kde během sledované doby klesl i počet mužských obětí melanomu, a to o 0,7 procenta. Vědci ve studii porovnali data Světové zdravotnické organizace (WHO) z let 1985 až 2015. Výzkum se týkal celkem 33 zemí, mezi nimiž byla právě i Česká republika. "Hlavním důvodem vzniku melanomu je dlouhé vystavení UV záření zapříčiněné sluncem nebo používáním solárií. Navzdory snahám o zvyšování povědomí o melanomu a podpoře uvědomělého chování na slunci počet případů v posledních desítkách let stoupá," uvedla vedoucí výzkumu, doktorka Dorothy Yangová z univerzitní londýnské nemocnice Royal Free London. Celosvětově dopadlo nejlépe Japonsko, kde úmrtnost z důvodu rakoviny kůže nepřekračuje tři úmrtí na milion obyvatel. Nejhůře naopak Austrálie, kde jsou například čísla u mužů skoro dvacetkrát vyšší. "Tichý zabiják" číhá na albíny v Tanzanii. Před rakovinou kůže ochrání krém, lidem ale chybí peníze číst článek V případě České republiky je to 26 úmrtí mužů a 13 úmrtí žen na milion obyvatel. Zabijácká láska ke slunci Právě výrazný rozdíl mezi muži a ženami je jedním z nejpřekvapivějších zjištění celého výzkumu. Vědci odhadují, že na vině je pravděpodobně stále nízký počet mužů, kteří se chrání před slunečním zářením - například pomocí opalovacího krému. Mnoho reklam a varovných kampaní pak míří také spíše na ženy. Ve Francii a Belgii se přitom během 30 let zvýšil roční počet úmrtí mužů o polovinu, v případě Španělska nebo Velké Británie je přírůstek 70 procent. V Irsku a Chorvatsku jsou pak počty dokonce dvojnásobné. Podle Yangové bude výzkum pokračovat. Vědci se pokusí například zjistit, zda fungují některé nové způsoby léčení rakoviny kůže. Nobelisté našli v těle brzdu, jejíž uvolnění nastartuje imunitu v boji s rakovinou číst článek "Výsledky mimo jiné naznačují, že melanom bude i v následujících letech zdravotním problémem a my budeme muset najít efektivní strategii na úspěšné léčení pacientů," dodává odborník na onemocnění rakovinou Poulam Patel z Nottinghamské univerzity v Británii. Austrálie jako vzor? Podle britského listu The Guardian nicméně existuje naděje na zlepšení i v blízké době. Jako příklad uvádí Austrálii, kde je už dlouhodobě vysoký počet úmrtí lidí na rakovinu kůže. Od 70. let minulého století tu proto běží různé preventivní kampaně na ochranu kůže před slunečním zářením. Australany k tomu přiměly obavy z ozonové díry nad Austrálií a Antarktidou, která na zem propouští větší množství karcinogenního UV záření. Racek z australské reklamy nabádající lidi, aby dali pozor na sluneční záření. | Video: Youtube.com / Cancer Council Victoria V nejrozšířenější televizní kampani z 80. let vystupuje animovaný racek s písničkou Navleč-namaž-nasaď-najdi-nahoď, kde nabádá k navlečení trička, namazání se krémem, nasazení klobouku, nalezení stínu a nahození slunečních brýlí. Písnička se stala ikonou boje proti rakovině v Austrálii a na Novém Zélandu. Austrálie je sice v čele žebříčku celkového počtu úmrtí na rakovinu kůže, onemocnění melanomem ale například u mužů nepřibývá jako v jiných sledovaných zemích - narůst tu činil "jen" deset procent. VIDEO: Rakovina kůže může být dobře skryta Mezi prsty na nohou nebo podpaží. Při kontrole znamínek nezapomeňte na žádný záhyb | Video: La Roche-Posay | 00:54