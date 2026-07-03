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Zahraničí

Rakousko zažívá rekordní tání ledovců kvůli klimatickým změnám

ČTK

Klimatické změny vedou v Rakousku k rychlejšímu úbytku ledovců, sněhové pokrývky i permafrostu. Vyplývá to z druhé zprávy projektu KryoMon.AT, která shrnuje měření z let 2022 až 2024. Podle autorů se země potýká s rekordními teplotami, výrazným táním ledovců i zkracováním doby, po kterou zamrzají jezera.

Ledovec, Aljaška, tání ledovců
Ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz – Sergi Reboredo / Zuma Press / Profimedia
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Rok 2024 byl podle zprávy s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia nejteplejším rokem v Rakousku od začátku měření v roce 1767. Třináct sledovaných ledovců přišlo během dvou let v průměru o dva metry ledové hmoty. Na hoře Sonnblick vědci zaznamenali 66 po sobě jdoucích dnů bez mrazu, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu.

Důsledky oteplování jsou patrné i na jezerech. Jezero Lunzer See bylo v zimě 2023/24 pokryto ledem pouhé dva dny, což představuje pokles o 97 procent oproti dlouhodobému průměru.

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Podle vedoucího projektu Wolfganga Schönera rekordní ztráty ledu a sněhu potvrzují, že změny kryosféry v Rakousku se dále zrychlují. Kryosféra zahrnuje ledovce, sněhovou pokrývku, permafrost i led na jezerech a představuje důležitou součást klimatického systému.

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