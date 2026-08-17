Přeskočit na obsah
Benative
17. 8. Petra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rakousko sužuje nejhorší sucho od roku 1850. Chaty na alpských pastvinách odmítají turisty

ČTK

Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, kdy měření začalo. Podle agentury APA to v pondělí oznámil meteorologický ústav GeoSphere Austria. Není pravděpodobné, že by období mimořádného sucha v dohledné době skončilo.

Heatwave along the Danube River in Austria
Nízká hladina Dunaje během vlny veder poblíž Bad Deutsch-Altenburgu v Rakousku, 6. srpna 2026.Foto: REUTERS – Christian Bruna
Reklama

Sucho nejvíce postihuje východ země, kde na některých místech nepršelo už celé týdny. „Ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgenlandu panuje srážkový deficit prakticky nepřetržitě od 23. února,“ uvedl klimatolog Peter Müller.

V Rakousku na začátku srpna padl absolutní teplotní rekord, na východě země v městysu Bad Deutsch-Altenburg naměřili 41,2 stupně Celsia. Sucho má dopad na zemědělství nebo na provoz vodních elektráren. Rakouská média v uplynulých dnech informovala, že některé chaty na alpských pastvinách, které jsou běžně přístupné turistům, byly nuceny zavřít, protože jim chyběla voda například na splachování toalet.

Související

Meteorologové upozorňují, že i kdyby přišly srážky odpovídající průměru, deficit přetrvá. Dlouhodobé předpovědi sice naznačují, že od října by do Rakouska mohlo přijít vlhčí počasí, nicméně odborníci podotýkají, že v oblasti Alp jsou předpovědi přesahující horizont jednoho měsíce značně nejisté.

Mohlo by vás také zajímat: Hladina Dunaje na konci července klesla na nejnižší úroveň od roku 1996.

Hladina Dunaje na konci července klesla na nejnižší úroveň od roku 1996. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pavel Blažek
Pavel Blažek
Pavel Blažek

Jejich práva nikdo neporušil. Ústavní soud odmítl stížnosti Blažka a Titze v bitcoinové kauze

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) a právník Kárim Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud (ÚS) odmítl také další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti, zjistila ČTK z databáze soudu. Blažek na síti X uvedl, že jde o rozhodnutí procesní, nikoli hodnotící, bere ho na vědomí.

Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod
Aftermath of a Ukrainian drone attack in Belgorod

ŽIVĚ Ukrajinský útok na Belgorodskou oblast si vyžádal životy šesti lidí

Šest lidí v noci na pondělí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti, oznámily úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou podle ruskojazyčné služby BBC. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 205 ukrajinských dronů.

Americký protiraketový systém MIM-104 Patriot
Americký protiraketový systém MIM-104 Patriot
Americký protiraketový systém MIM-104 Patriot

USA mají rakety jen na pár dnů. Analýza odhalila obří slabinu v případné válce s Čínou

Americké zásoby protiraketových střel nemusí v případě války s Čínou vydržet ani první dny konfliktu. Šokující analýza konzervativního think-tanku Heritage Foundation upozorňuje, že USA mají méně než desetinu záchytných střel k vedení dlouhodobého vysoce intenzivního konfliktu s Pekingem. Aby Američané tento kritický problém vyřešili, museli by investovat přes sto miliard dolarů.

Reklama
1976, Na samotě u lesa
1976, Na samotě u lesa
1976, Na samotě u lesa

Z komedie Na samotě u lesa po emigraci Třísky zmizelo několik scén. Film slaví 50 let

Filmová komedie Na samotě u lesa spolehlivě baví diváky i půlstoletí od své premiéry. Příběh pražské rodiny hledající oddych na venkově byl přitom jedním z prvních filmových pokusů scenáristické dvojice Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak. O úspěch snímku, který měl premiéru 19. srpna 1976, se zasloužila nejen jejich předloha, ale také režie oscarového Jiřího Menzela nebo herecké výkony.

Reklama
Reklama
Reklama