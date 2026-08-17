Rakousko sužuje nejhorší sucho od roku 1850. Chaty na alpských pastvinách odmítají turisty

Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, kdy měření začalo. Podle agentury APA to v pondělí oznámil meteorologický ústav GeoSphere Austria. Není pravděpodobné, že by období mimořádného sucha v dohledné době skončilo.
Sucho nejvíce postihuje východ země, kde na některých místech nepršelo už celé týdny. „Ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgenlandu panuje srážkový deficit prakticky nepřetržitě od 23. února,“ uvedl klimatolog Peter Müller.
V Rakousku na začátku srpna padl absolutní teplotní rekord, na východě země v městysu Bad Deutsch-Altenburg naměřili 41,2 stupně Celsia. Sucho má dopad na zemědělství nebo na provoz vodních elektráren. Rakouská média v uplynulých dnech informovala, že některé chaty na alpských pastvinách, které jsou běžně přístupné turistům, byly nuceny zavřít, protože jim chyběla voda například na splachování toalet.
Meteorologové upozorňují, že i kdyby přišly srážky odpovídající průměru, deficit přetrvá. Dlouhodobé předpovědi sice naznačují, že od října by do Rakouska mohlo přijít vlhčí počasí, nicméně odborníci podotýkají, že v oblasti Alp jsou předpovědi přesahující horizont jednoho měsíce značně nejisté.
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