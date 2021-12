Kam letos za sněhem: Jaká opatření platí v evropských lyžařských střediscích?

Rakousko: lyžovačka po lockdownu

Vstoupit do Rakouska je nyní možné i s negativním testem na koronavirus, pro využívání prakticky všech dalších služeb včetně lanovek, hotelů, chat nebo restaurací je už ale potřeba potvrzení o očkování či prodělaném covidu-19. Většina těchto podniků je otevřená, i když se zkrácenou provozní dobou do 23 hodin. Pravidla si určují jednotlivé spolkové země samy, aktuální informace najdete ZDE.

Ve vnitřních prostorách je povinné nošení FFP2 respirátoru, který je například v restauraci dovoleno si sundat, jen když člověk sedí na svém místě u stolu. Pozor by si měli dát ti, kteří zvolili očkování jednodávkovou vakcínou Janssen. Tu rakouské úřady uznávají jen do 3. ledna příštího roku, poté začnou vyžadovat posilovací dávku. Pro děti do 12 let výše popsaná omezení neplatí.

V provozu je většina rakouských lyžařských středisek, už několik dní tak jezdí třeba lanovky ve Vorarlbergu a Tyrolsku. Oblíbené après-ski, tedy bary, kam se lyžaři chodí ohřát a napít, zůstávají nejméně do ledna zavřené.

V Rakousku nedávno skončil třítýdenní lockdown, počet nově nakažených během něj prudce poklesl. Pro neočkované ale dál platí pravidlo vycházet na veřejnost jen v nezbytných případech.