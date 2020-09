Čtvrtina obyvatel Rakouska má původ v cizině, země má dva miliony přistěhovalců

Téměř každý čtvrtý obyvatel Rakouska je původem z ciziny. Za posledních deset let se podíl této skupiny na celkové populaci zvýšil o více než třetinu. Uvedla to agentura APA s odvoláním na chystanou vládní zprávu o integraci, která bude zveřejněna v úterý. V současnosti v alpské republice žije 2 070 100 lidí, kteří do země buď přišli sami, nebo se zde narodili přistěhovalcům.

Podíl lidí s přistěhovaleckým původem narostl od roku 2010 o přibližně 35 procent. Jedná se v první řadě o důsledek velké migrační vlny z roku 2015, kdy Rakousko poskytlo ochranu přibližně 118 000 uprchlíků. Je to více lidí, než kolik má šesté největší rakouské město Klagenfurt. Změny jsou jasně patrné zejména v oblasti školství: Podíl žáků, jejichž mateřským jazykem není němčina, narostl mezi lety 2010 a 2019 z bezmála 17 na více než 24 procent. Nepříznivá je situace na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou krizí. Nezaměstnanost lidí přistěhovaleckého původu byla v červnu 2020 o 74,2 procenta vyšší v porovnání s červnem 2019. V případě původních obyvatel Rakouska vzrostl tento ukazatel "pouze" o 48,8 procenta.