Rakousko chce zakázat většinu igelitových sáčků a tašek, chystá i omezení mikroplastů

před 3 hodinami

Rakousko chce od roku 2020 zakázat většinu plastových tašek a sáčků. Výjimku by měly tvořit pouze ty, které jsou biologicky zcela odbouratelné. Příslušný návrh zákona ve středu schválila vláda, informovala ministryně pro udržitelný rozvoj Elisabeth Köstingerová, do jejíhož portfolia patří i ochrana životního prostředí. Ušetřit by to podle ní mělo až 7000 tun plastového odpadu ročně.

"Existuje dostatečné množství alternativ k plastovým sáčkům," uvedla Köstingerová, podle níž je Rakousko po Francii a Itálii teprve třetí členskou zemí Evropské unie, která má v plánu úplný zákaz umělohmotných tašek a pytlíků. Zákaz by se podle ní měl dotknout všech neekologických plastových tašek a sáčků, které mají držadla či otvor pro úchop. Kromě biologicky odbouratelných tašek by výjimku měly dostat i ty stabilní z tvrdého plastu, které nabízejí například některé obchody s nábytkem. Zákazníci totiž tento typ tašek většinou používají opakovaně. Podle ministerstva pro udržitelný rozvoj je v Rakousku jen v obchodech s potravinami ročně v oběhu zhruba 430 milionů plastikových sáčků a tašek. To odpovídá zhruba 5000 až 7000 tun umělohmotného odpadu ročně, který by po zákazu nevznikl. Obzvlášť velké množství odpadu podle ministerstva vzniká z lehkých mikrotenových sáčků používaných při nákupu ovoce a zeleniny. Kromě plastových sáčků a tašek chce rakouská vláda zakázat také přidávání mikroplastů do kosmetiky a prostředků na úklid. Organizace na ochranu životního prostředí Greenpeace avizovaný zákaz ve středu přivítala. Varovala ale zároveň před tím, aby se sáčky a tašky z umělé hmoty jednoduše nahradily výrobky z papíru či bioplastu. Skutečným řešením příznivým k životnímu prostředí jsou podle ní jen tašky a pytlíky na více použití.