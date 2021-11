Jak vypadá lockdown pro neočkované: Rakouská policie má kontrolovat i lidi v ulicích

Pro rohlíky ano, nakupovat oblečení už ne. Sousední Rakousko jako první stát v Evropě vyhlásilo lockdown pro neočkované, přísná opatření se netýkají lidí s oběma dávkami vakcíny a těch, kteří prodělali v posledním půlroce nemoc covid-19. Kontrolovat pravidla budou policisté v obchodních centrech, před obchody i restauracemi a bary.

"Neděláme tento krok s lehkým srdcem," prohlásil rakouský lidovecký kancléř Alexander Schallenberg během nedělní tiskové konference. "Jenže čísla mluví za sebe. Očkovaní lidé mají o 70 procent nižší pravděpodobnost nákazy a až o 95 procent nižší riziko těžkého průběhu," zdůvodnil.

Očkováno je v devítimilionovém Rakousku nyní asi 73,8 procent populace starší 12 let, na mladší se zpřísnění nevztahuje. Zhruba dva miliony těch zbylých nyní smí opustit své domovy jen ve výjimečných a nutných případech: zajít si nakoupit jídlo, za lékařem, do práce nebo na nezbytně dlouhou procházku. Jak deníku Aktuálně.cz potvrdilo české ministerstvo zahraničí, opatření se vztahuje i na cizince pohybující se po rakouském území. Až dosud v zemi platilo pro neočkované jen omezení vstupu do restaurací, kinosálů nebo ke kadeřníkovi, takzvaný model 2G. I ten zavedlo Rakousko jako první stát v Evropě, zatím ho následovaly například některé německé spolkové země.

Jestli lidé pravidla dodržují, bude podle rakouského lidoveckého ministra vnitra Karla Nehammera prověřovat "hustá síť kontrol". Běžné policejní jednotky smí od pondělí ve veřejném prostoru každého člověka zastavit a žádat potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci. Kdo by se tam pohyboval neoprávněně, hrozí mu pokuta 500 až 1450 eur (tedy v rozmezí necelých 13 tisíc až 36 tisíc korun). Provozovatelům podniků, kteří by nařízení nekontrolovali, pak až 90 tisíc korun.

Vyžadovat očkovací certifikát budou i policisté při dopravních kontrolách, kriminalisté se zase prioritně zaměří na padělatele příslušných dokladů. Že by policisté dohlíželi, jak lidé pravidla dodržují v soukromí, rakouská vláda jednoznačně odmítla.

Politici naopak opakovaně zdůrazňují, že nová opatření mají především chránit obyvatelstvo. V zemi se koronavirus rychle šíří, za posledních sedm dní tam přibylo skoro 850 nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Nejhorší je situace v Horním Rakousku (které sousedí s Českem) a také v Salcbursku. Mezi neočkovanými je ale tato hodnota víc než 1700, uvedl kancléř Schallenberg. Pro srovnání: v Česku přibývá 718 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Nepřetržitý dohled nezvládneme, tvrdí policie

Cílem lockdownu je ale také zvýšit proočkovanost Rakušanů, která je nejnižší ze států tradičně považovaných za součást západní Evropy. Zavést povinnou vakcinaci kancléř Schallenberg nechce. V tuto chvíli se zdá, že sázka na omezení v běžném životě by mohla fungovat.

Zájem o vakcíny v zemi prudce stoupl už před víkendem, kdy se o plánovaném lockdownu pro neočkované veřejně mluvilo. V pátek si pro první dávku přišlo 25 tisíc lidí, nejvíce od léta, a podobný počet přibyl i za víkend. Už první dávka přitom život v Rakousku nyní výrazně usnadní: stačí pak dodatečný negativní PCR test a dotyčná nebo dotyčný se může znovu volně pohybovat. Výrazně vzrostl také zájem o podpůrnou třetí dávku.

Opatření ale vyvolalo i kritiku. Sami policisté varují, že už nyní pomáhá s dodržováním opatření tolik jejich jednotek, že na posílení dohledu není dost personálu. "Lze provádět jen namátkové kontroly. Nepřetržitá nebo zacílená kontrola je nemožná," řekl serveru ORF například zástupce policejních odborů spolkové země Štýrsko.

Příliš málo, příliš pozdě

I sami experti, kteří radí rakouské vládě, navíc varují, že šíření nákazy se už v zemi rozjelo natolik, že lockdown jen pro neočkované nebude k jeho zastavení stačit. Podobně argumentují i odborníci z dalších evropských států. Kontinent si nyní připisuje přes polovinu nových případů nákazy i úmrtí na celém světě, což je nejvíc od dubna loňského roku.

Konkrétně v Rakousku se rychle plní nemocnice a epidemiologové varují před brzkým naplněním kapacit jednotek intenzivní péče. Požadují proto tři zásadní změny: výraznější omezení kontaktů i mezi očkovanými, další pobídky k vakcinaci a povinné testy na koronavirus i pro plně očkované. Některé rakouské spolkové země už oznámily, že taková opatření začnou zavádět do praxe, například v Horních Rakousích nesmí být v provozu taneční kluby, na vánočních trzích je zakázána konzumace jakéhokoliv jídla nebo pití. Vídeň počítá s povinnými PCR testy pro očkované v podnicích, které mají otevřeno v nočních hodinách. A pro třetí dávku si tu mohou přijít lidé už po uplynutí čtyř měsíců od druhé.

Podobné hlasy znějí i z Německa, které má míru proočkovanosti jen o něco vyšší než Rakousko. Zatím zde pro vstup do restaurací a dalších zařízení platí stejně jako v Česku podmínka očkování, dokladu o prodělání covidu-19 nebo antigenního či PCR testu. Skoro polovina Němců si ale myslí, že stávající opatření nejsou dostatečná, a například Berlín, Bavorsko nebo Sasko už přestaly testy uznávat. Na plošné celoněmecké zpřísnění nejspíš dojde tento týden. V pondělí se zástupci vznikající německé vlády vyslovili pro povinné očkování zaměstnanců domů s pečovatelskou službou nebo školek. Povinný test by pak nenaočkovaní mohli nově potřebovat i pro cestu autobusem nebo vlakem.

Nizozemsko mezitím jako první země západní Evropy zavedlo plošná omezení veřejného života. Restaurace, kavárny a obchody musí zavírat dříve, na sportovní utkání nesmí diváci.

