Rakouská policie zadržela čtyři muže, kteří pašovali amfetamin na velké hudební akce v Česku

Linec - Rakouská policie zadržela v okolí Lince čtyři muže, které podezřívá z obchodování s drogami. Syntetickou drogu amfetamin, známou jako speed, prodávali mladíci údajně hlavně na velkých hudebních akcích v Česku.

Podle vyšetřovatelů je to první případ, kdy se našly důkazy, že se drogy pašují i z Rakouska do Česka. Většinou totiž omamné látky putují opačným směrem, informovala agentura APA.

Čtyři mladé muže ve věku od 20 do 23 let zadrželi policisté na několika místech Horních Rakous, především v okolí Lince. Viní je mimo jiné z toho, že do Česka propašovali a následně na velkých hudebních akcích, jako jsou třeba technopárty, prodali 7,5 kilogramu drogy speed. Podle rakouské policie se mohlo takové množství prodat za zhruba 80 tisíc eur (dva miliony korun).

Podle vyšetřovatelů droga zřejmě nepocházela z Rakouska, podezřelí ji zřejmě dováželi ze Slovinska. V okolí Lince ji přebalili a následně prodávali v Česku a v menší míře i v rakouském příhraničí.

První případ pašování do Česka

Kromě speedu se při domovních prohlídkách u zadržených našel také heroin, marihuana, psychotropní houby a rovněž plynové pistole.

Podle zástupce hornorakouské zemské policie Erwina Pilgerstorfera se jedná o první případ, kdy se podařilo nalézt důkazy, že se drogy ve velkém pašují z Rakouska do Česka. "Dosud jsme měli potvrzené informace jen o tom, že se syntetické drogy pašují z jižních Čech do Rakouska," uvedl.

Rakouské regiony u hranic s Českem, stejně jako německé spolkové země Bavorsko a Sasko, se dlouhodobě potýkají z pervitinem z příhraničních českých varen.