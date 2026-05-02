Rakouská policie zadržela muže, kterého spojuje s otravou dětských výživ

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland.
Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
Mluvčí burgenlandské policie řekl agentuře APA, že muže zadržela policie s pomocí spolkového kriminálního úřadu. Dodal, že vyšetřovatelé jej stále vyslýchají.
List Kronen Zeitung s odvoláním na své zdroje napsal, že zadržení se odehrálo v rakouské spolkové zemi Salcbursko. První zprávy zmiňovaly naopak Burgenland. Deník dále připomenul, že na případu pracoval mezinárodní tým vyšetřovatelů.
Potravinářská společnost HiPP, která sídlí v Německu, dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionů korun), v opačném případě hrozil otravou dětské výživy.
Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.
Předpokládá se, že vyděrač otrávil šest skleniček s výživou. Policie jich dosud zajistila pět a ve všech byl jed na krysy. Dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení.
Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem a které je metropolí Burgenlandu. Podle úřadů není vyloučené, že zatím nezjištěné balení koupil zákazník z Maďarska.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) po zajištění první skleničky v zemi upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.
