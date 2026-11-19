Raketový útok jemenských šíitských povstalců Húsíů na Saúdskou Arábii ve čtvrtek poškodil v Rijádu mrakodrap, kde sídlí saúdskoarabský státní investiční fond. S odkazem na tři informované zdroje to napsala agentura Reuters. Húsíové se zatím k útoku oficiálně nepřihlásili.
Útok na finanční čtvrť krále Abdalláha, kde se nachází nejvyšší budova Rijádu, je tento měsíc už druhý. Při prvním útoku jemenští povstalci 8. listopadu poškodili budovu státní ropné společnosti Saudi Aramco.
Všechny vchody do finančního distriktu byly uzavřeny a lidé v něm byli evakuováni. Na místě byla také řada sanitek a hasičských vozů, píše Reuters s odkazem na svědka.
Húsíové podporovaní Íránem vedou proti jemenské vládě od roku 2014 občanskou válku, při níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Letos v létě jejich ofenziva přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Húsíové také opakovaně útočí na Saúdskou Arábii, která stojí v čele mezinárodní koalice proti nim.
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