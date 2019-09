Raketový test v Rusku: Moře vyplavilo pontony plné radiace, místní se bojí přiblížit

Pontony, které se po neúspěšném raketovém testu na střelnici ruského vojenského námořnictva dostaly na břeh u Severodvinska na severu Ruska, vyzařují radiaci několikanásobně překračující normu. Uvedla to archangelská agentura Belomorkanal, jejíž reportéři se k pontonům vypravili z dozimetry, raději se však spokojili s měřením v okolí. "Změřit úroveň radiace na samotné pontony nikdo nepůjde bez odpovídající ochrany. Takoví hlupáci se nenašli," uvedl Belomorkanal.

Pontony, které dosud neprošly žádnou očistou, leží na břehu, omývány vlnami Bílého moře. V přístupu k nim nic nebrání, ani oplocení, ani výstrahy před nebezpečím, přestože jde o oblíbené výletní místo obyvatel vsi Ňonoksa, vzdálené asi čtyři kilometry. Moře podle vesničanů vyhodilo první ponton na břeh 9. srpna, druhý následoval o několik dní později.

Ruská pobočka Greenpeace za přirozené radiační pozadí označuje 20 mikrorentgenů za hodinu, ruské úřady mají tuto laťku posunutu k 30 mikrorentgenům, ale dozimetry na místě ukázaly 154 mikrorentgenů - a podle místních obyvatel ještě před pár dny ukazovaly 750 mikrorentgenů. Radioaktivní se jeví i smetí na břehu.

V samé vsi Ňonoksa radiační pozadí nepřesahovala 14 mikrorentgenů za hodinu. Armádní důstojník vesničany před pár dny varoval, aby se ani nepřibližovali k předmětům, které moře v posledních dnech vyvrhlo na břeh. Kvůli riziku místní rybáři na moře nevyplouvají. Na sociálních sítích obrázky pontonů doprovázejí komentáře "tak vypadá smrt", anebo "raději se ani nekoukej".

Šéfka úřadu Rospotrebnadzor, který má na starosti péči o zdraví spotřebitelů, se k laickým měřením vyjádřila skepticky a ujistila, že lidem nic nehrozí. "Vždy velice opatrně přistupuji k výzkumu, který nevedou specialisté. Specialisté to prověřili a prověřují a zdraví obyvatel žádné riziko nehrozí," řekla Anna Popovová agentuře Interfax. Kdyby nějaké riziko hrozilo, lidé by byli první, kdo by se to dozvěděli. Vždyť ochrana obyvatel a jeho zdraví je hlavním úkolem úřadu. Za nesprávné však pokládá varovat před neexistujícím ohrožením.

Na střelnici vojenského námořnictva u Severodvinska došlo 8. srpna k výbuchu, po kterém podle místních úřadů radiace krátce vzrostla až na šestnáctinásobek normálu. Exploze si vyžádala životy dvou lidí z ministerstva obrany a pěti odborníků ruské jaderné agentury Rosatom. Moskva dodnes podrobně nevysvětlila, co se stalo. Podle ministerstva obrany "při zkouškách reaktivního motoru na kapalné palivo došlo k výbuchu a požáru zařízení", podle Rosatomu o život přišli pracovníci, kteří "měli na starosti práce související s radioizotopovým zdrojem energie v raketě".

V západních médiích se objevily teorie, že u Severodvinska se možná testovala střela s jaderným pohonem, známá jako 9M730 Burevestnik (Buřňák), kterou NATO označuje jako SSC-X-9 Skyfall. Tuto verzi podpořil i americký prezident Donald Trump svými vyjádřeními na twitteru. Podle ruských expertů není vyloučeno, že se u Severodvinska pracovalo na nějaké budoucí zbrani.