Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala v noci na pátek při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu dooranžova, vylíčila agentura AP. Záchranáři nicméně ujistili, že nehrozí žádné potenciální nebezpečí. Startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral je dobře viditelná z pláže a internet brzy zaplavily snímky ohnivé koule.
Raketa New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, poprvé odstartovala do vesmíru loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byla uzemněna poté, co kvůli poruše motoru vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Byl to teprve třetí let rakety, kterou Blue Origin hodlá použít k vypuštění přistávacích modulů na Měsíc pro NASA, poznamenala agentura AP.
Test se konal před čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. Exploze nejspíše znamená, že Blue Origin bude muset program rakety New Glenn na delší dobu pozastavit, dokud nenapraví, co se pokazilo, napsal server TechCrunch. Připomněl, že společnost plánovala letos až 12 startů rakety New Glenn, kterou vyvíjela deset let ve snaze konkurovat společnosti SpaceX Elona Muska.
Zásah ruského dronu v členské zemi NATO. Dva lidé utrpěli zranění, Rumunsko reaguje
Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo sdělilo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár, napsal Reuters.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Variace na seriálové Stranger Things, tentokrát ovšem nikoli pro teenagery, nápaditý filmový thriller o pokřivených podobách lásky s názvem Posedlost, koncert kapely přinášející atmosféru káhirského tržiště s příměsí rocku, opera francouzského skladatele Francise Poulenca Dialogy karmelitek ve Státní opeře v Praze nebo výstava až fotorealistických krajinomaleb Jirky Housky.