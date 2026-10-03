Raketa místo omluvy. Severní Korea odpálila nejméně jednu balistickou střelu

Severní Korea v sobotu odpálila balistickou střelu, která podle jihokorejské armády uletěla více než 700 kilometrů směrem k moři u východního pobřeží země. Severokorejská média následně uvedla, že šlo o strategickou střelu středního doletu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
Severokorejská armáda podle Soulu odpálila střelu z oblasti kolem města Wonsan. Kim Jo Čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, ve svém dnešním prohlášení podle Reuters uvedla, že šlo o zkoušku strategické zbraně středního doletu.
Odpálení přišlo den poté, co Kim Jo Čong odmítla požadavek Soulu na omluvu za severokorejské miny, které podle jihokorejské armády vážně zranily dva jihokorejské vojáky v demilitarizované zóně.
Ti byli na průzkumné misi podél čtyři kilometry široké hranice, která se táhne přes Korejský poloostrov.
Severní Korea v posledních letech výrazně zesílila nepřátelské postoje vůči jižnímu sousedovi. Odmítla sjednocení jako národní cíl a označila Jižní Koreu za svého úhlavního nepřítele.
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