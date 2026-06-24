Je levná a mění pravidla hry. Unikátní raketa hravě trefí i Moskvu

Vyvinutá za pouhých devět měsíců a do konce roku ve výrobě – to je nová britská raketa, která míří na Ukrajinu a má dostřel, který bohatě stačí na zasažení Moskvy. Britský zbrojní gigant přepsal pravidla hry – raketu vyvinul za rekordní dobu a její cena je zhruba patnáctkrát levnější než u střel Storm Shadow, které Britové Ukrajině dodávají.
Válka na Ukrajině naplno obnažila největší slabinu západních arzenálů: obrovskou cenu a hlemýždí tempo výroby pokročilých zbraní. Střely jako Storm Shadow/SCALP odvádějí skvělou práci, ale jedna stojí přes tři miliony dolarů a jejich zásoby jsou omezené. Pokud má Ukrajina (nebo v budoucnu Západ) v opotřebovávacím konfliktu uspět, potřebuje zbraň, kterou lze vyrábět masově, levně a rychle. Přesně to je filozofie projektu Brakestop, ze kterého střela Crossbow vzešla.
Za vývojem stojí společnost MBDA – evropský raketový hegemon, který vznikl spojením raketových divizí britského BAE Systems, francouzského Airbusu a italského Leonarda. Je to v podstatě technologický klub, který má monopol na ty nejvyspělejší střely v Evropě.
U projektu Crossbow ale udělala MBDA revoluční věc: ignorovala byrokratické armádní zakázky. Vývoj financovala z vlastních zdrojů a vsadila na rychlost. Namísto zakázkového vývoje každého šroubku poskládala raketu jako stavebnici z již existujících vojenských subsystémů a běžně dostupných komerčních komponentů (tzv. COTS).
Crossbow navíc osadili zjednodušeným proudovým motorem, který se svou koncepcí blíží pohonům pro pokročilé drony či modelářská letadla. Výroba je tak řádově levnější a hlavně nesrovnatelně rychlejší.
Druhou technologickou finesou je navigace. Aby raketa nebyla závislá na vojenských GPS modulech, které ruské systémy elektronického boje na frontě masivně ruší, dostal Crossbow systém TERCOM (rozpoznávání terénu podle obrazu). Střela letí nízko při zemi, opticky snímá krajinu pod sebou a porovnává ji s mapou v paměti. Ruské rušičky družicového signálu jsou tak proti ní naprosto bezmocné.
Výsledkem je ze země odpalovaný systém s třistakilovou bojovou hlavicí a doletem přesahujícím 800 kilometrů. Pro představu: z východoukrajinské fronty je to do Moskvy zhruba 500 kilometrů. Crossbow tak dá v budoucnu Ukrajině do ruky další prostředek schopný drtit ruská velitelská stanoviště, logistické uzly a sklady munice hluboko v týlu.
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