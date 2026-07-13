Ráj českých turistů zachvátil rozsáhlý požár. Do akce musela i hasicí letadla

Na oblíbeném chorvatském ostrově Korčula, kam každé léto míří tisíce českých turistů, se o víkendu rozhořel rozsáhlý lesní požár. S plameny bojovalo přes 200 hasičů, více než 70 hasičských vozidel a dvě hasičská letadla Canadair. Situaci komplikoval silný vítr i nepřístupný terén.
Lesní požár vypukl v sobotu odpoledne v oblasti Kapja mezi městy Blato a Smokvica. Kvůli obtížně dostupnému terénu musely vedle pozemních jednotek zasahovat také hasičské letouny Canadair CL-415 a Air Tractor.
Do akce byly povolány všechny dostupné hasičské jednotky z Korčuly i posily z poloostrova Pelješac a okolí Dubrovníku. Celkem zasahovalo více než 200 hasičů se sedmi desítkami vozidel. Silný vítr šířil plameny a výrazně komplikoval jejich hašení.
Kvůli požáru byla dočasně uzavřena hlavní silnice spojující Korčulu s Vela Lukou. Úřady vyzvaly obyvatele i turisty, aby se zasažené oblasti vyhnuli a respektovali pokyny záchranných složek.
Dobrou zprávou je, že během noci se podařilo požár dostat pod kontrolu. V pondělí tak na místě zasahuje už jen stovka hasičů. Část jednotek se přesunula na sousední ostrov Mljet, kde mezitím vypukl další lesní požár. Nad Korčulou dál hlídkuje letoun Air Tractor, který monitoruje případná nová ohniska v nepřístupném terénu.