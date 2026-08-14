Chorvatský ráj Čechů v plamenech. Omiš sevřel obří požár, evakuace na poslední chvíli

Chorvatský Omiš zasáhl rozsáhlý požár, silný vítr hnal plameny k domům, stovky lidí musely být evakuovány.
Oblíbený chorvatský Omiš se během noci proměnil v město v sevření plamenů. Silný vítr hnal požár k domům, stovky lidí musely pryč a nejméně 19 lidí utrpělo zranění. Na místě pomáhají také čeští policisté, kteří v Chorvatsku hlídkují s místními kolegy.
Omiš, oblíbené letovisko českých turistů na dalmatském pobřeží, zažil ze čtvrtka na pátek dramatickou noc. Požár se kvůli silnému větru rychle šířil mezi stromy a přiblížil se k obydleným částem města. Noční oblohu rozzářily plameny a rudý kouř.
Záchranáři ošetřili nejméně 19 lidí, dva vážně zraněné převezli do nemocnice ve Splitu. Přibližně tisíc lidí našlo útočiště v místní sportovní hale. K případné evakuaci byla připravena také loď, která mohla lidi odvézt po moři.
Do zásahu se zapojili i čeští policisté. „Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla v pátek Policie ČR.
Podle českého ministerstva zahraničí bylo v noci evakuováno na 300 českých občanů, na místě je i český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami.
„Požár zatím není pod kontrolou a přístup do zasažené oblasti zůstává uzavřen. Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění. Situaci nadále sledujeme a jsme v kontaktu s místními orgány,“ uvedl v pátek pro ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő..
Chorvatská média v pátek ráno informovaly i o dalším rozsáhlém lesním požáru, který se rozhořel na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem. Podle Tucakoviče tam oheň ohrožuje i domy. Na místo byly vyslány letouny Canadair, které dříve zasahovaly u Omiše.
S plameny bojovalo na 157 hasičů vybavených 44 zásahovými vozidly. Další posily dorazily z několika částí Chorvatska, část pobřežní silnice proto musela být uzavřena.
Média uvádí, že během noci se zranilo 36 lidí. Podle premiéra Andreje Plenkoviče, který odcestoval do zasažené oblasti, jich 14 je v nemocnici a deset jich skončilo na jednotce intenzivní péče. V některých místech lidé utíkali před požárem s pomocí nejrůznějších prostředků - například na šlapadlech, uvedl Jutarnji list.
Požár podporuje kombinace vysokých teplot, sucha a silného větru. Podobné podmínky letos zvyšují riziko rozsáhlých požárů po celé jižní Evropě.