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Zahraničí

Rafinerií Slovnaft otřásl výbuch. Bratislavou se šíří dým

ČTK

V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N v pátek napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl server Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.

Ropa rafínérie
Ilustrační fotoFoto: Reuters
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Podle televize Markíza začal hořet materiál v nádrži s odpadovými látkami. Svědci v okolí slyšeli silnou ránu, která otřásla skly v oknech okolních budov. Na místě zasahují firemní hasiči, kteří vyzvali lidi v okolí, aby nevycházeli ven a zavřeli okna.

„Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti Slovnaft. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ citují slovenská média mluvčí firmy. „Při události nebyl nikdo zraněn a hasiči postupně dostávají situaci pod kontrolu. Bezprostřední nebezpečí okolním městským částem či obyvatelům nehrozí,“ dodala mluvčí.

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Podle agentury TASR je požár pod kontrolou. Pro agenturu to sdělil mluvčí rafinérie Anton Molnár.

Hasiči podle serveru Aktuality.sk uvedli, že vzplála nádrž na topný olej, který hoří, dokud úplně neshoří. Co bylo příčinou, budou vyšetřovat.

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Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice uvedla, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.

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