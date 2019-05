S teroristy nám bylo lépe. Ženy uprchly od Boko Haram, teď prožívají deziluzi

Není to ideologií ani vymýváním mozků. Ženy na severovýchodě Nigérie, kde se islamistická skupina Boko Haram snaží vytvořit vlastní muslimský stát, k džihádistům táhne něco jiného. Je to jistota, dostatek jídla a paradoxně bezpečí. Život v hluboce patriarchální společnosti a neustálými boji rozvrácené Nigérii je pro ně mnohdy horší, ukázala nová analýza.

Přiznávají to i ty ženy, které vojáci Boko Haram unesli a donutili je stát se jejich manželkami. Některé z nich uprchly, jiné byly osvobozeny. Všechny následně putovaly do uprchlických táborů, kde většina z nich hladoví a má strach z útoků a sexuálního násilí.

Mezinárodní krizová skupina, nevládní organizace se sídlem v Bruselu, zkoumala podmínky, v nichž na severovýchodě Nigérie žijí desítky tisíc žen, které ze spárů džihádistů osvobodila nigerijská armáda. Zjistila, že mnoho z nich by se raději vrátilo k Boko Haram. K teroristům, kteří unášejí i malé děti, vychovávají z nich vojáky a opásané výbušninami je posílají na smrt.

V sebevražedné vestě skončila i Zahra, mladá žena, která se na rozdíl od tisíců unesených křesťanských žen a dívek přidala k Boko Haram dobrovolně. Když ji navlékli do výbušnin a vyslali k několik kilometrů vzdálenému vládnímu checkpointu, aby se u něj odpálila, rozhodla se zběhnout.

Vzdala se nigerijským vládním jednotkám a putovala do uprchlického tábora na severu země.

Zahra tam stejně jako tisíce dalších žen trpí nedostatkem jídla a peněz. Nemá práci, kterou by si mohla přilepšit. Zato má strach ze strážců hlídajících tábor.

Ženy z Boko Haram jsou jako lidé druhé kategorie. Vojáci jim výměnou za sex nabízejí jídlo a další výhody, někdy je rovnou znásilňují. "Většina žen z Boko Haram lituje, že sem šly, protože život tu je hrozně těžký," svěřila se reportérce britského deníku The Guardian Amina, která do tábora přišla se Zahrou poté, co její manžel zemřel v boji.

Neměly hlad a nemusely pracovat

Na území ovládaném Boko Haram ani jedna z těchto žen netrpěla hlady, protože islamisté rabovali vesnice a kradli úrodu. Nemusely tolik pracovat, protože na práci byli otroci. A nehrozilo jim sexuální násilí, protože jejich manželé je chránili před ostatními muži.

Měly přístup ke vzdělání, ony i jejich děti chodily pravidelně do muslimské školy. Islamisté z Boko Haram, kteří si hledají manželky, navíc nepožadují tak vysoká věna. Takže i chudší dívky si mohou vybírat manžela mezi svými vrstevníky a nejsou nucené do sňatků s o mnoho let staršími, ale bohatšími muži.

Zahra i Amina krádeže a rabování v podstatě ospravedlňovaly tím, že nigerijská vláda je zkorumpovaná a obyčejným lidem nedopřeje důstojný život. Ten prý prožívaly až s povstalci z Boko Haram, i když ukryté v lese, stranou od celé společnosti.

"Zůstat v uprchlickém táboře znamená stát se dě*kou," dodala Amina.

Chcete porazit Boko Haram? Starejte se lépe o jejich ženy

Z analýzy Mezinárodní krizové skupiny vychází, že islamisté z Boko Haram se v jistých ohledech chovají k ženám lépe. Její autoři proto dávají zdánlivě jednoduchou radu: Jestli chcete Boko Haram porazit, starejte se lépe o jejich ženy. V praxi to znamená, že jestli se chce nigerijská vláda zbavit džihádistů, musí začít své území spravovat lépe než oni a ochraňovat lidi, kteří na něm žijí.

Manželky bojovníků Boko Haram za sebou nechávají muže, které by mohly přimět kapitulovat. Naopak špatné zacházení s uprchlíky, bída a nouze v táborech a spousta násilí jen donutí ženy, aby se k džihádistům vracely.

How to beat Boko Haram? Treat women better, analysts say.https://t.co/es4jeIMVzu pic.twitter.com/Jr67WsH1vD — AFP Africa (@AFPAfrica) May 21, 2019

Starat se o lidi, kteří utekli na sever Nigérie před Boko Haram, ale není pro místní vládu jednoduché. Země je oslabená dlouholetým konfliktem, jen od roku 2015 přibyly desítky tisíc uprchlíků. Celkem jsou na severovýchodě Nigérie téměř dva miliony vysídlených osob.

Boko Haram operuje v oblasti Čadského jezera. Jejím cílem je vytvořit v Nigérii muslimský stát založený na právu šaría. V roce 2015 se organizace přihlásila k takzvanému Islámskému státu a začala si říkat Západoafrická provincie IS.

S povstaleckou skupinou bojují celkem čtyři země: kromě Nigérie ještě Čad, Niger a Kamerun.

Na rozdíl od IS, který na Blízkém východě ztratil už všechny své državy, porazit Boko Haram se stále nedaří. Džihádisté útočí na nigerijské vojáky i civilní cíle. Jsou známí svou brutalitou. Nechvalně se proslavili hlavně únosy. Letos v dubnu uběhlo pět let od únosu 276 školaček ve městě Chibok. Stovka z nich je stále v zajetí.

Video: Boko Haram chce návrat k otroctví