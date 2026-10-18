Přeskočit na obsah
Benative
18. 10. Lukáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Radnice v Limoges v plamenech, vyrabované luxusní obchody. Protesty ve Francii se zvrhly v násilí

Fire in Limoges city hall amid protests in France
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Marseille
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
Zobrazit
5 fotografií
Požár radnice v Limoges během protestů, Limoges, Francie, 17. října 2026. Snímek z videa získaného ze sociálních sítí. |
Foto: REUTERS – Lucas Destrem
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
ČTK,Anastasija Antonova
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Radnice ve francouzském Limoges byla v sobotu večer na konci demonstrace zapálena. Historická budova z 19. století je podle místních představitelů těžce poškozená. Střecha se částečně propadla do nižších pater a zhruba dvě třetiny fasády byly zničeny.

Reklama

Podle Franceinfo k požáru došlo během protestů proti vysokým životním nákladům a studentských pochodů, které se v sobotu konaly v řadě francouzských měst. Starosta Limoges Guillaume Guérin označil útok za nepřijatelný a uvedl, že očekává dopadení a přísné potrestání viníků. Podle něj nešlo o náhodný čin, ale o organizovanou akci.

Související

Jak upozornil server France 24, požár podle starosty postupoval i přes snahu hasičů a zřítila se také zvonice. V době požáru se v budově nacházeli volení představitelé, městští policisté a další zaměstnanci. Nikdo z nich podle státního zástupce Maurice Barateho neutrpěl zranění.

Násilnosti se rozšířily do dalších měst

Násilnosti při sobotních demonstracích proti vysokým životním nákladům si ve Francii vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků, dalších 1200 lidí policie zadržela. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze se protestů zúčastnilo asi 550 tisíc lidí, odbory odhadly jejich počet na 800 tisíc.

Policie se střetla s demonstranty mimo jiné v Paříži, Lyonu, Bordeaux, Lille a Marseille. Bezpečnostní složky použily slzný plyn a vodní děla. V některých městech média informovala také o rabování obchodů a útocích na veřejné budovy.

Reklama
Reklama

Pařížská policejní prefektura oznámila, že jeden z účastníků protestu zemřel na kardiorespirační zástavu v průběhu pochodu.

Mohlo by vás také zajímat: Studenti po celé Francii blokovali kampusy, házeli dlažební kostky na policii a zapalovali ohně

Studenti po celé Francii blokovali kampusy, házeli dlažební kostky na policii a zapalovali ohně | Video: X/Europa.com
Prohlédnout 5 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Letos se v Urbanově konal 34. výlov rybníka Nadymáku.
Letos se v Urbanově konal 34. výlov rybníka Nadymáku.
Letos se v Urbanově konal 34. výlov rybníka Nadymáku.

Výlov bez vypuštění vody. Víska na Vysočině uspořádala rybářské Slavnosti sněženek

„Tak zase za rok!“ loučí se Honza s Tomášem v ospalém nedělním ránu. Spolužáci z gymnázia se opět sešli v Urbanově na Vysočině na tradičním výlovu rybníka. Co na tom, že kvůli nedostatku vody proběhl poněkud netradičně. Ačkoli je život zavál na opačné strany republiky, každý rok se v půlce října sejdou v jejím středu. Co sem ale táhne nejen je, ale i ostatní z širokého okolí?

Plumes of smoke rise from fires (centre) at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow
Plumes of smoke rise from fires (centre) at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow
Plumes of smoke rise from fires (centre) at an oil refinery following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Moscow

ŽIVĚ Rusko hlásí rozsáhlý útok dronů. V Petrohradu hořel ropný terminál

Ruská protivzdušná obrana v noci na neděli zneškodnila 1015 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, poloostrovem Krym a Černým mořem, uvedlo ráno ministerstvo obrany v Moskvě. Podle údajů ruské armády jde o jeden z nejrozsáhlejších nočních útoků od zahájení ruské války proti Ukrajině, podotkla BBC. Terčem úderu se stal v noci Petrohrad,

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama