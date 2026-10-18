Radnice v Limoges v plamenech, vyrabované luxusní obchody. Protesty ve Francii se zvrhly v násilí

Radnice ve francouzském Limoges byla v sobotu večer na konci demonstrace zapálena. Historická budova z 19. století je podle místních představitelů těžce poškozená. Střecha se částečně propadla do nižších pater a zhruba dvě třetiny fasády byly zničeny.
Podle Franceinfo k požáru došlo během protestů proti vysokým životním nákladům a studentských pochodů, které se v sobotu konaly v řadě francouzských měst. Starosta Limoges Guillaume Guérin označil útok za nepřijatelný a uvedl, že očekává dopadení a přísné potrestání viníků. Podle něj nešlo o náhodný čin, ale o organizovanou akci.
Jak upozornil server France 24, požár podle starosty postupoval i přes snahu hasičů a zřítila se také zvonice. V době požáru se v budově nacházeli volení představitelé, městští policisté a další zaměstnanci. Nikdo z nich podle státního zástupce Maurice Barateho neutrpěl zranění.
Násilnosti se rozšířily do dalších měst
Násilnosti při sobotních demonstracích proti vysokým životním nákladům si ve Francii vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků, dalších 1200 lidí policie zadržela. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Podle ministra vnitra Laurenta Nuňeze se protestů zúčastnilo asi 550 tisíc lidí, odbory odhadly jejich počet na 800 tisíc.
Policie se střetla s demonstranty mimo jiné v Paříži, Lyonu, Bordeaux, Lille a Marseille. Bezpečnostní složky použily slzný plyn a vodní děla. V některých městech média informovala také o rabování obchodů a útocích na veřejné budovy.
Pařížská policejní prefektura oznámila, že jeden z účastníků protestu zemřel na kardiorespirační zástavu v průběhu pochodu.
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